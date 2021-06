Hagen: Angriff auf 33-Jährigen mit Teleskopschlagstock

Hagen. Ein 33-Jähriger wurde am Freitagmorgen gegen 1 Uhr in der Innenstadt angegriffen und verletzt.

Am frühen Freitagmorgen griff ein bislang unbekannter Mann in der Hagener Innenstadt einen 33-Jährigen mit einem Teleskopschlagstock an und flüchtete anschließend.

Der Hagener hielt sich gegen 1 Uhr an der Ecke Bahnhofstraße/ Graf-von-Galen-Ring auf. Mit der Zeit entwickelte sich ein verbaler Streit zwischen ihm und mehreren Männern, die dort an ihren geparkten Autos standen.

Im Verlaufe dieser Auseinandersetzung holte einer der unbekannten Männer einen Teleskopschlagstock aus dem Kofferraum seines Fahrzeuges und schlug damit auf den 33-Jährigen ein. Dieser konnte die Schläge mit seinen Unterarmen abwehren.

Die Männer stiegen anschließend in ihre Autos und fuhren weg. Der Hagener konnte den Polizeibeamten sagen, dass der Angreifer circa 170 cm groß und muskulös war. Er schätzte ihn auf ungefähr 30 Jahre. Der Täter hatte schwarze, zur Seite gegeelte Haare und trug ein weißes T-Shirt mit schwarzen Streifen sowie eine lange Jeanshose.

Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Der 33-Jährige wurde durch die Schläge leicht an den Unterarmen verletzt. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066.

