Hagen: Angriff mit Messer – Polizei sucht dringend Zeugen

Hagen. Bei einem Angriff mit einem Messer wird in Hagen ein 26-Jähriger verletzt. Die Polizei bittet Zeugen dringend um Hinweise.

Bei einem Angriff mit einem Messer ist am Montagabend nach Angaben der Polizei ein 26-Jähriger Mann in Hagen so schwer verletzt worden, dass zunächst ein Notarzt Lebensgefahr für das Opfer nicht ausschließen konnte. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik nach Dortmund gebracht, konnte diese aber am späteren Abend wieder verlassen.

Die Tat ereignete sich nach bisherigem Stand der Ermittlungen in der Leimstraße in Haspe gegen 19 Uhr. Zwei bislang unbekannte Männer flüchteten nach dem Vorfall in Richtung Berliner Straße.

Polizei fahndet nach zwei Männern

Die Flüchtigen werden wie folgt beschrieben: Der eine war ca. 1,65 Meter groß, hatte eine dünne Figur und dunkle, leicht gekräuselte Haare. Er trug dunkle Kleidung und eine Jacke, auf der sich ein auffälliger, weißer horizontaler Streifen auf Brusthöhe befand. Der zweite mutmaßliche Täter ist ca. 1,75 bis 1,80 Meter groß. Er hat eine eher stämmige Figur. Er hat schwarze kurze Haare, fast eine Glatze. Der Mann trug ebenfalls Kleidung und eine Jacke, auf der sich ein auffälliger, weißer horizontaler Streifen auf Brusthöhe befindet.

Das Opfer wurde von Hagen aus zunächst mit einem Rettungswagen in eine Dortmunder Klinik gebracht. Foto: Alex Talash

Die Polizei Hagen ermittelt derzeit wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um Zeugenhinweise. Hinweise an Tel. 02331/986 2066.

