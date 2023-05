Hagen: Anhänger völlig überladen – Polizei muss eingreifen

Die Polizei Hagen hat einen Anhänger aus dem Verkehr gezogen, der so überladen war, dass er bereits auf der Straße aufsetzte.

Hagen. Zersplitterte Scheiben auf einem Anhänger, der völlig überladen war – die Polizei Hagen greift ein. Der Fahrer hat dafür aber kein Verständnis.

Die Polizei Hagen hat am Dienstagabend einem völlig überladenen Anhänger, auf dem Glasscheiben bereits zersplittert waren, aus dem Verkehr gezogen.

Polizisten hatten gegen 22 Uhr während ihrer Streifenfahrt auf dem Graf-von-Galen Ring ein Fahrzeuggespann beobachtet – ein Auto mit Werbeanhänger. Die Fahrzeugrückleuten und Kennzeichenhalterung des Anhängers schleiften beinahe über die Fahrbahn. Als der Fahrer mit dem Gespann auf die Körner Straße abbog, setzte dieses auf dem Asphalt auf.

Anhänger setzt auf Straße auf

Die Einsatzkräfte entschieden sich für eine Kontrolle und forderten den Mann auf, auf einen Parkplatz zu fahren. Auch hier setzte der Anhänger an der Hinterkante auf und kratzte etwa einen Meter lang über den Straßenbelag. Er lag zudem nicht in der Waage und stand nach hinten gekippt.

Die Beamten forderten den 33-jährigen Fahrer auf, die Klappe des Anhängers zu öffnen. Dies lehnte der Hagener ab und gab unter anderem an, die Schlüssel nicht bei sich zu haben. Im übrigen, so erklärte er, müsse er den Polizisten den Anhänger auch gar nicht näher zeigen. Eine Überprüfung der Ladung wollte er den Beamten nicht erlauben.

Polizei öffnet Anhänger

Die Ladeklappe konnte aber durch die Polizisten geöffnet werden. Im Innenraum befanden sich zahlreiche Glasscheiben. Sie lagen ungeordnet verteilt in mehreren Schichten und waren in den hinteren Bereich des Anhängers gerutscht. Einige von diesen waren zersplittert und scharfkantig. Eine Sicherung der Ladung war nicht erkennbar. Zudem bestand der Verdacht der Gewichtsüberschreitung.

Der 33-Jährige weigerte sich, dieses feststellen zu lassen. Da eine gefahrenlose Weiterfahrt nicht möglich war, stellten die Einsatzkräfte den Anhänger sicher.

Anzeige wegen falscher Verdächtigung

Der Mann zeigte sich während des gesamten Einsatzes vorlaut sowie uneinsichtig und zweifelte die Befähigung der Polizisten zur Beurteilung des Ladungszustands an. Darüber hinaus unterstellte er einem Polizisten, dass dieser betrunken sei und nach Alkohol rieche.

Aus all dem ergaben sich diverse Ordnungswidrigkeiten. Der Mann erhielt zudem eine Strafanzeige wegen falscher Verdächtigung. Aufgrund des Verhaltens des Hageners wurde durch die Beamten die charakterliche Eignung zum Führen eines Kfz in Frage gestellt. Ein Bericht an das Straßenverkehrsamt wurde gefertigt.

