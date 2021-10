Hagen: Anliefern an Müllverbrennungsanlage wieder terminfrei

Hagen. Corona hatte dafür gesorgt, dass Abfälle an der MVA nur noch mit Termin abgegeben werden konnten. Das ist jetzt wieder anders.

Ab Montag, 15. November, ist die Anlieferung am Wertstoffhof der Müllverbrennungsanlage (Am Pfannenofen 39) in Hagen wieder ohne Termin möglich. Die entsprechenden Abfälle und Wertstoffe können dann wieder ohne vorherige Online-Terminbuchung zu den gewohnten Öffnungszeiten angeliefert werden. Die Maßnahme war im Rahmen der Pandemiebekämpfung nach Ausbruch des Corona-Virus im vergangenen Frühjahr eingeführt worden. Der Hagener Entsorgungsbetrieb bittet alle Kundinnen und Kunden darum, vor Ort weiterhin die gängigen Hygiene- und Abstandsregelungen einzuhalten. Das Betreten des Wertstoffhofes ist nur mit dem Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes gestattet. Die Öffnungszeiten des Wertstoffhofes an der Müllverbrennungsanlage: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag: 7.30 – 16.00 Uhr. Mittwoch: 7.30 – 17.00 Uhr und Samstag: 8.30 – 12.30 Uhr

