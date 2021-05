Hagen: Anmeldeverfahren für die neuen i-Männchen startet

Hagen. Alle Eltern, deren Kinder im kommenden Jahr schulpflichtig werden, erhalten von der Stadt in diesen Tagen ein Schreiben. Was Eltern wissen müssen

Alle Eltern, deren Kinder im kommenden Jahr schulpflichtig werden, erhalten von der Stadt Hagen in diesen Tagen ein entsprechendes Schreiben mit Informationen sowie einen Anmeldebogen für die städtischen Grundschulen. Das Anmeldeverfahren startet.

Alle Kinder, die bis zum Beginn des 30. September 2022 das sechste Lebensjahr vollendet haben, werden nach den Sommerferien 2022 schulpflichtig. Kinder, die ab dem 30. September 2022 das sechste Lebensjahr vollenden, können auf Antrag der Eltern zu Beginn des Schuljahres in die Schule aufgenommen werden, wenn sie die erforderlichen körperlichen und geistigen Voraussetzungen besitzen und in ihrem sozialen Verhalten ausreichend entwickelt sind.

Die Entscheidung hierüber trifft die Schulleitung unter Berücksichtigung des schulärztlichen Gutachtens.

Die Stadt rechnet bereits in diesem Sommer mit 1800 Erstklässlern - die Anmeldezahlen steigen weiter.

Postalisches Anmeldeverfahren

Die Anmeldung erfolgt ausschließlich per Post zentral bei der Stadt Hagen, Fachbereich für Bildung, Rathausstraße 11, 58095 Hagen und kann bis Donnerstag, 10. Juni 2021, erfolgen. Sollten Sorgeberechtigte die Unterlagen nicht bekommen haben, können diese sich unter 207-2793 melden.

Der Anmeldebogen muss vollständig und gut leserlich ausgefüllt und unterschrieben per Post an die genannte Adresse geschickt werden. Die Anmeldung kann alternativ in den Briefkasten im Rathaus eingeworfen werden.

+++ Lesen Sie auch: Trotz hoher Inzidenz - auch in Hagen gibt es noch Klausuren +++

Aus rechtlichen Gründen ist es wichtig, dass der Anmeldebogen bei einem gemeinsamen Sorgerecht von beiden Sorgeberechtigten unterschrieben wird. Unterschreibt ein Sorgeberechtigter allein, muss der Anmeldung ein Nachweis über das alleinige Sorgerecht oder eine von der anderen sorgeberechtigten Person unterschriebene Erklärung beigefügt werden.

Individuelle Beratungsangebote

Die Grundschulleitungen bieten eine telefonische Beratung an (z. B. bei pädagogischen oder gesundheitlichen Problemen eines Kindes): Mittwoch, 26. Mai, 9 bis 12 Uhr und Donnerstag, 27. Mai, von 14 bis 17 Uhr (unter 207-4201) sowie Freitag, 28. Mai, von 9 bis 12 Uhr, Dienstag, 1. Juni, von 14 bis 17 Uhr und Montag, 7. Juni, von 10 bis 12 Uhr (unter 207-2669). Außerhalb der genannten Zeiten kann keine Beratung angeboten werden. Persönliche Vorsprachen sind aufgrund der Coronapandemie nicht möglich.

Auf www.hagen.de finden Interessierte alle Infos zum Anmeldeverfahren, teils auch in andere Sprachen übersetzt.

Gemeinschaftsgrundschulen

Die Kinder können für folgende Gemeinschaftsgrundschulen angemeldet werden:

Friedrich-Harkort, Twittingstraße 23 a, 58135 Hagen, 400411;

Geweke, Ennepeufer 5, zusätzliche Klassen: Büddingstraße 49, 58135 Hagen, 4732280;

Hestert, Schlesierstraße 36, 58135 Hagen, 41983;

Kipper, Gabelsbergerstraße 50, 58135 Hagen, 403584;

Astrid-Lindgren, Selbecker Straße 55, zusätzliche Klassen: Delsterner Straße 59, 58091 Hagen, 77110;

Volmetal, Ribbertstraße 60, 58091 Hagen, 02337/1635

Boloh, Weizenkamp 3, 58093 Hagen, 348198-0;

Emil-Schumacher, Siemensstraße 10, 58089 Hagen, 334027;

Emst, Karl-Ernst-Osthaus-Straße 60, 58093 Hagen, 358321;

Erwin-Hegemann, Fraunhoferstraße 5, 58097 Hagen, 87600;

Funckepark, Funckestraße 33, 58097 Hagen, 87788;

Goldberg (Grundschulverbund mit dem Teilstandort Franzstraße 77), Schulstraße 9-11, 58095 Hagen, 24529;

Henry-van-de-Velde, Blücherstraße 22, 58095 Hagen, 367358-0;

Janusz-Korczak, Grünstraße 4, 58095 Hagen, 338721;

Karl-Ernst-Osthaus (mit Filiale Berchumer Straße 68), Lützowstraße 121, 58095 Hagen, 375769-0;

Kuhlerkamp, Heinrichstraße 31, 58089 Hagen, 330262;

Freiherr-vom-Stein (Grundschulverbund mit dem katholischen Teilstandort Liebfrauen), Lindenstraße 16 a, 58089 Hagen, 305346;

Gebrüder-Grimm, Schillerstraße 23, 58089 Hagen, 25402;

Helfe, Helfer Straße 76, 58099 Hagen, 61776;

Hermann-Löns, Overbergstraße 39, 58099 Hagen, 61684;

Vincke, Schwerter Straße 170, 58099 Hagen, 65323;

Berchum/Garenfeld, Auf dem Blumenkampe 3, 58093 Hagen, 02334/53522;

Heideschule Hohenlimburg, Heideschulweg 12, 58119 Hagen, 02334/42440;

Im Kley (Grundschulverbund mit dem Teilstandort Schälker Straße 22), Kiebitzweg 6, 58119 Hagen, 02334/808168-0.

Bei Grundschulen mit einem weiteren Standort erfolgt die Anmeldung am Hauptstandort, der Wunsch-Standort kann vermerkt werden. Über die Klassenbildungen und deren Verteilung entscheidet die Schulleitung.

Sollten Sorgeberechtigte ihr Kind an einer anderen Grundschule anmelden wollen, beispielsweise an einer Schule außerhalb Hagens, werden diese gebeten, die Anmeldung mit der jeweiligen Schule zu klären. Für die Überwachung der Schulpflicht ist es wichtig, dem Fachbereich Bildung eine Anmelde- oder Aufnahmebestätigung zukommen zu lassen (s. Box).

+++ Lesen Sie auch: OB Schulz zeichnet Hagener Schüler für sozialen Einsatz aus +++

Katholische Bekenntnisschulen

Goethe, Kirchstraße 9, 58099 Hagen, 396037-0;

Meinolf, Stadionstraße 22, 58097 Hagen, 880203;

Overberg, Overbergstraße 37, 58099 Hagen, 61451;

Katholischer Teilstandort Liebfrauen der Grundschule Freiherr-vom-Stein, Lindenstraße 16 a, 58089 Hagen, 305346;

Wesselbach, Neuer Schloßweg 15, 58119 Hagen, 02334/445662-0.

Für die Anmeldung an einer katholischen Bekenntnisschule ist zu beachten, dass ein Kind dort nur aufgenommen wird, wenn es katholisch getauft ist oder die Sorgeberechtigten eine Erziehung im katholischen Glauben ausdrücklich wünschen. In diesem Fall ist eine Kopie der Taufbescheinigung oder eine formlose Erklärung nötig.

Förderschulen

Förderschule Lernen: Friedrich-von-Bodelschwingh, Eugen-Richter-Straße 77-79, 58089 Hagen, 335063;

Förderschule Lernen: Fritz-Reuter, Kapellenstraße 75, 58099 Hagen, 483329-0;

Förderschule Sprache: Erich-Kästner, Berchumer Straße 68, 58093 Hagen, 81156;

Förderschule emotionale und soziale Entwicklung: Wilhelm Busch, Obernahmerstraße 9, 58119 Hagen, 02334/442250;

Förderschule geistige Entwicklung: Gustav-Heinemann, Franzstraße 79, 58091 Hagen, 72766.

Für die Anmeldung an einer Förderschule ist ein Antrag auf Eröffnung des Verfahrens zur Überprüfung des Bedarfs an sonderpädagogischer Förderung an einer Grundschule erforderlich. In den Fällen von geistiger Behinderung, Körperbehinderung sowie Hör- und Sehschädigungen kann dies auch an den Förderschulen erfolgen.

Förderschulen außerhalb Hagens

Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung: Oberlin-Schule, Evangelische Stiftung Volmarstein, Hartmannstraße 18-20, 58300 Wetter, 02335/6393310;

Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören: Westfälische Schule für Schwerhörige, Hauptstraße 155, 44892 Bochum, 0234/921740;

Westfälische Schule für Gehörlose, Glückaufsegenstraße 60, 44265 Dortmund, 0231/77595-10;

Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen: Martin-Bartels-Schule (Westfälische Schule für Sehbehinderte), Marsbruchstraße 178, 44287 Dortmund, 0231/4503-866.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen