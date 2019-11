Hagen: Anonymer Schreiber droht Schulen mit Amok-Tat

Hagen. Ein anonymer Schreiber hat an mehreren Hagener Schulen Gewalttaten angekündigt. Die Hagener Polizei sieht allerdings keine akute Gefahr.

Droh-E-Mails eines anonymen Schreibers haben am vergangenen Wochenende sowie am Montag für Unruhe an einigen Hagener Schulen gesorgt.

Nach Angaben von Polizei-Sprecher Michael Siemes gingen nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler fünf der Zusendungen an unterschiedlichen Schulformen ein. „Diese Art der Verbreitung spricht eigentlich gegen die Ernsthaftigkeit der wenig konkreten Ankündigungen“, ordnet der Beamten die elektronische Korrespondenz ein. Dennoch würden seine Kollegen der Kriminalpolizei die Vorfälle ernst nehmen und entsprechend verfolgen.

Polizei sieht keine unmittelbare Gefahr

In den relativ kurzen, wenige Zeilen umfassenden Schreiben werden offenkundig Amok-Taten angedroht, ohne dass diese näher spezifiziert werden. „Der Autor kündigt lediglich an, dass er vorbeikommen und Gewalt ausüben werde“, möchte Siemes gar nicht erst vertiefend auf den Inhalt eingehen. Die Hagener Polizei gehe zurzeit von keiner unmittelbaren Gefahr aus.