Hagen: Apotheker-Protest – das sind die Auswirkungen

Hagen. Apotheker aus Hagen protestieren gegen die Gesundheitspolitik der Bundesregierung. Das hat für die Kunden erhebliche Auswirkungen.

Aus Protest gegen die Gesundheitspolitik der Bundesregierung bleiben in Hagen am Mittwoch, 15. November, viele Apotheken dicht. Das kündigt der Apothekerverband an.

„Wir protestieren, weil die Bundesregierung die Struktur der Apotheken vor Ort endlich stärken muss – ansonsten droht weiter eine massive Gefährdung der ordnungsgemäßen Arzneimittelversorgung der Bevölkerung“, erklärt Apothekerin Anja Beier, Sprecherin der Hagener Apothekerschaft.

Versorgung bleibt gewährleistet

Trotz des Protestes sei, so teilt der Apothekerverband mit, die Versorgung der Bevölkerung an diesem Tag gewährleistet: „Die notdiensthabenden Apotheken sind für unsere Patientinnen und Patienten da.“

Viele Apothekenteams werden an diesem Tag nicht nur die Apotheke geschlossen halten, sondern auch an der zentralen Protestkundgebung der Apothekerinnen und Apotheker aus ganz NRW sowie aus Hessen, Saarland und Rheinland-Pfalz in Dortmund teilnehmen. „Wir brauchen dringendst finanzielle Entlastung und möglichst viel Flexibilität und viel weniger Bürokratie, damit wir die Versorgung in der heutigen Qualität flächendeckend aufrechterhalten können“, sagt Beier. „Das Honorar der Apotheken besteht zu einem wesentlichen Anteil aus einem Festbetrag, der die laufenden Kosten abdecken soll, sie aber nicht mehr abdeckt. Dieser Festbetrag wurde seit zehn Jahren nicht mehr angepasst, trotz der zwischenzeitlich immens gestiegenen Kosten.“

Scharfe Kritik an Gesundheitsminister Lauterbach

Die Apotheken seien seit langem schon von der wirtschaftlichen Gesamtentwicklung abgekoppelt. Beier: „So kann das nicht mehr weitergehen.“

Zuletzt hatte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zudem sein Reformvorhaben für die Apotheken vor Ort vorgestellt. Der Sozialdemokrat wolle als erster Gesundheitsminister der deutschen Geschichte in der Arzneimittelversorgung ein Zweiklassensystem etablieren, in dem es Apotheken ohne Rezepturen, ohne Notdienste und sogar Scheinapotheken ohne approbierte Apothekerinnen und Apotheker geben soll, so der Vorwurf der Hagener Apotheker. „Das darf das Parlament, das dürfen wir nicht zulassen“, so Sprecherin Anja Beier.

