Markierungen verlängert Hagen: Arbeiten an Fahrbahn von der A45 zur A46 dauern an

Hagen/Hohenlimburg. Der Beschleunigungsstreifen zwischen der A46 und der A45 am Kreuz Hagen wird verlängert. Die Arbeiten dauern länger als zunächst geplant

Die Arbeiten an der Auffahrt der A46 am Kreuz Hagen auf die A45 in Richtung Dortmund dauern an. Wie berichtet, wird der Beschleunigungsstreifen zwischen den beiden Autobahnen, die im Kreuz Hagen zusammentreffen, verlängert. Dadurch soll den Autofahrern mehr Zeit zum Einfädeln bleiben.

Die nötigen Markierungsarbeiten an der Verbindung der A46 in Fahrtrichtung Hagen auf die A45 in Richtung Dortmund hatten bereits vergangene Woche begonnen, sind jedoch noch nicht abgeschlossen. „Wir sind mit den Arbeiten noch nicht soweit gekommen, wie gedacht“, sagt Susanne Schlenga, Sprecherin der Autobahn GmbH. Zum einen verzögern sich die Arbeiten wegen der feuchten Witterung, zum anderen wegen der Folgen des schweren Unfalls vergangene Woche.

Verkehrsunfall während der Arbeiten

Am Mittwoch war ein Porsche hinter der Lennetalbrücke auf der linken Spur der A45 gegen den Sicherungsanhänger eines Fahrzeugs geprallt, mit dem die Fahrbahnmarkierungen aufgebracht wurden. Anschließend schleuderte der Porsche gegen einen Sattelschlepper. Der Porsche-Fahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Aber auch ein Mitarbeiter des Verkehrssicherungsunternehmens erlitt leichte Verletzungen und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Autobahn blieb lange gesperrt.

Abschluss bis Ende dieser Woche geplant

Stand jetzt seien noch mehrere Arbeiten im Autobahnkreuz und auf der A45 zu erledigen, so Schlenga. Man wolle aber diese Woche mit den Arbeiten fertig werden. Diese fänden nur punktuell statt und hätten keine Vollsperrungen der Fahrbahn zur Folge. Bei Bauarbeiten im Bereich der Zufahrt werde die Umleitungsstrecke mit dem bekannten roten Punkt gekennzeichnet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen