Hagen: Arbeiten für neuen Eingang am Freilichtmuseum starten

Trotz der Pandemie: Das Freilichtmuseum Hagen verändert in diesem Jahr ganz erheblich sein Gesicht

Hagen. Der Grundstein für das neue Eingangsgebäude des LWL-Freilichtmuseums ist gelegt: Klaus Baumann, Vorsitzender der LWL-Landschaftsversammlung, LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger, Bürgermeister Dr. Hans-Dieter Fischer und Museumsleiter Dr. Uwe Beckmann besiegelten jetzt den Start der Arbeiten.

In Zukunft betreten die Besucher das Museum direkt am Parkplatz. Das neue Eingangsgebäude bietet Raum für Ticketverkauf, Shop, die Haltestelle für die Wegebahn, Schließfächer sowie Toilettenanlagen. Die Vertreter von LWL und Stadt haben in das Fundament des Eingangsgebäudes eine „Zeitkapsel“ eingemauert. Sie ist gefüllt mit einer lokalen Tageszeitung, dem Bild des Parkplatzbereichs vor der Bebauung, dem Ausdruck des Baubeschlusses, einem aktuellen Museumsflyer, mit einigen gedruckten und digitalen Architektur- und Bauzeichnungen sowie der Jahresmedaille 2021 des Museums.

