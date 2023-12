Vom Dach eines Mehrfamilienhauses an der Hagener Straße stürzte der Handwerker in der Tiefe.

Polizei in Hagen Hagen: Arbeiter stürzt vom Dach zehn Meter in die Tiefe

Boelerheide Bei einem Arbeitsunfall in Hagen-Boelerheide ist am Mittwochmorgen ein Arbeiter schwer verletzt worden.

Bei einem Arbeitsunfall in der Boelerheide an der Hagener Straße ist am Mittwochmorgen ein Handwerker schwer verletzt worden. Der Mitarbeiter eines Sanitärbetriebes war offenkundig aus einer Dachluke etwa zehn bis zwölf Meter in die Tiefe gestürzt. Als die Einsatzkräfte an der Absturzstelle in einem Hinterhof eintrafen, lag der 31-Jährige dort schwer verletzt, jedoch ansprechbar. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert. Das Amt für Arbeitsschutz hat sich des Falls angenommen.

