Unfall in Hagen Hagen: Arbeiter stürzt von Wehringhauser Dach in die Tiefe

Wehringhausen. Schwerer Unfall am Dienstagmittag in Wehringhausen. Ein Arbeiter ist von einem Dach gefallen und viele Meter in die Tiefe gestürzt.

An der Ecke Eugen-Richter-Straße/Rehstraße ist am Dienstagmittag ein Arbeiter vom Dach eines Hauses gestürzt, das an der dortigen Straßenecke aktuell saniert wird. Der Mann stürzte in die Tiefe, schlug auf dem Boden auf und blieb regungslos dort liegen. Der herbeigeeilte Rettungsdienst brachte ihn unter Reanimationsbedingungen ins Krankenhaus.