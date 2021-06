Hagen: Arbeitslosenquote sinkt - Corona-Lockerungen wirken

Bei der Agentur für Arbeit in Hagen blickt man positiv auf den Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt.

Hagen. Die Arbeitslosenquote in Hagen geht leicht zurück. Bei der Agentur für Arbeit sieht man positive Effekte der ersten Corona-Lockerungen.

Die zuletzt abgeschwächte saisonale Belebung hat sich auf dem Arbeitsmarktin der Stadt Hagen im Mai wieder erholt. Die Zahl der Arbeitslosen ging um 252 oder 2,0 Prozent auf 12.059 zurück. Die Arbeitslosenquote reduzierte sich um 0,3 Punkte auf 11,8 Prozent.

Im Mai letzten Jahres, dem zweiten Monat mit Pandemieauswirkungen, waren es 41 Arbeitslose mehr, die Quote ebenso 11,8 Prozent. Positiv wirken wohl auch die ersten Lockerungen.

Rückläufige Kurzarbeit in Hagen

„Nach den Osterferien machte sich die günstige Jahreszeit wieder stärker bemerkbar. Die Verbindung der ergriffenen Maßnahmen und der inzwischen deutlich rückläufigen Kurzarbeit haben sich auf dem heimischen Arbeitsmarkt als Stabilitätsfaktor erwiesen“, so Katja Heck, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Hagen. „Leider hat diese positive Entwicklung vorerst keine Auswirkungen auf die Zahl der Langzeitarbeitslosen, die sich aktuell sogar eher verfestigt. Diese Menschen, die zwölf oder mehr Monate arbeitslos sind, machen inzwischen nahezu die Hälfte aller erwerbslos Gemeldeten aus.“

Arbeitslosenversicherung und Grundsicherung entwickelten sich im Mai parallel. 3071 Arbeitslose waren Kunden der Arbeitsagentur (209 oder 6,4 Prozent weniger als im Vormonat), 8988 wurden durch das Jobcenter Hagen betreut (43 oder 0,5 Prozent weniger).

Arbeitsmarkt: Alle Personengruppen profitieren

Die günstige Entwicklung betraf alle Personengruppen, besonders aber die jüngeren Arbeitslosen unter 25 Jahren (- 5,0 Prozent auf 1.019). Auch bei den ausländischen Arbeitslosen gab es einen Rückgang um 2,1 Prozent auf 5207. Im Vergleich zu April ist die Zahl der Langzeitarbeitslosen zwar um 1,7 Prozent auf 5906 gesunken, doch im Vorjahresvergleich zeigt sich der in der Pandemie enorm erhöhte Bestand: Es sind genau 1235 oder über ein Viertel mehr als vor zwölf Monaten.

Die Zahl der neu gemeldeten Stellen war im Mai mit 308 nur um 26 oder 7,8 Prozent geringer als im April, aber 124 oder zwei Drittel größer als im schwachen Vorjahresmonat, der von der um sich greifenden Pandemie geprägt war. Die zu erwartenden Lockerungen bieten noch großes Potenzial für eine weitere Belebung.

Personaldienstleister haben in Hagen Bedarf

Die größte Kräftenachfrage hatten wie gewohnt Personaldienstleister (127 gemeldete Stellen), mit Abstand gefolgt vom Gesundheits- und Sozialwesen (43), dem verarbeitenden Gewerbe (21), dem Handel (19) und der öffentlichen Verwaltung (15). Das Baugewerbe meldete nur 13, die Logistik 12 und das Gastgewerbe acht Arbeitsplätze. Die Zahl aller bei der Arbeitsagentur zur Besetzung gemeldeten Stellen stieg aktuell um 60 oder 3,9 Prozent auf 1583, war aber um 167 oder 9,5 Prozent geringer als im Vorjahr.

22 weitere Hagener Unternehmen zeigten im Mai für 191 potenziell betroffene Arbeitnehmer Kurzarbeit an. Seit dem Beginn der Pandemie gab es damit in der Volmestadt fast 3000 Anzeigen aus nahezu allen Branchen für 43.500 potenzielle Kurzarbeiter. Im gesamten Bezirk, also inklusive Ennepe-Ruhr-Kreis, waren es 7600 Anzeigen für nahezu 100.000 Personen.

Kurzarbeitergeld für 712 Betriebe in Hagen ausgezahlt

Für Dezember 2020 liegen inzwischen Hochrechnungen zur effektiven Inanspruchnahme für die Stadt Hagen vor. Danach wurde Kurzarbeitergeld an 712 Betriebe für rund 6260 Arbeitnehmer tatsächlich ausgezahlt, weitaus weniger als noch zu Beginn der Pandemie.

Der Arbeitsmarkt in der Stadt Hagen zeigt sich nach Einschätzung der Agentur für Arbeit weiterhin stabil. Die günstigen saisonalen Faktoren träfen mit Lockerungen der Pandemiebestimmungen und damit verbesserten Integrationsmöglichkeiten zusammen, während die Zuversicht in der heimischen Wirtschaft wachse. Katja Heck: „Inzwischen liegt die jüngere Arbeitsmarktentwicklung schon länger als ein Jahr im Pandemiezeitraum. Dadurch haben wir natürlich einen anderen Überblick und können aktuelle Entwicklungen entsprechend einordnen. Die Kräftenachfrage kommt wieder, die Kurzarbeit geht schon länger stark zurück. Mit den auch bei uns geplanten schrittweisen Öffnungen ab Juli und den damit erleichterten persönlichen Beratungsmöglichkeiten bin ich zusätzlich optimistisch.“

