Weihnachten in Hagen Hagen: Atmosphärischer Weihnachtsgottesdienst in Reithalle

Hagen-Haspe Eine ganz besondere Stimmung versprechen die Veranstalter des Weihnachtsgottesdienstes in der Reithalle auf dem Tücking.

An Heiligabend findet auch in diesem Jahr ein Gottesdienst in der Reithalle des Reitvereins auf dem Tücking statt. Für 17 Uhr am 24. Dezember laden Christian Haase, Schulseelsorger der Hildegardis-Schule, und Maria Hinsenkamp, Vikarin der Evangelisch-lutherischen Stadtkirchengemeinde, zu diesem ökumenischen Gottesdienst ein. „Eine tolle Atmosphäre ist garantiert“, so Christian Haase. „Neben einer großen Tanne und liebevoller Dekoration sind zwischen Strohballen auch lebendige Tiere, Schafe und Esel, mit dabei.“

Vikarin Maria Hinsenkamp und Schulseelsorger Christian Haase laden für Heiligabend zum Gottesdienst in die Reithalle am Tücking ein. Foto: Kristina Hußmann / Evangelischer Kirchenkreis Hagen

Ein Blick zurück: Im Corona-Jahr 2020 bot Christian Haase den Gottesdienst zum ersten Mal in der Reithalle an. „Unsere Kapelle war für ein Heilig-Abend-Angebot zu klein geworden, und unter Pandemie-Bedingungen hätten wir dort nicht feiern können.“ Der Reitverein reagierte sofort positiv auf eine Anfrage des Schulseelsorgers und „unterstützt uns seitdem unglaublich bei der Umsetzung“. Bestuhlung, Technik, Deko – um all das kümmert sich das Team des Vereins.

Familien im Fokus

In diesem Jahr ist die evangelische Kirche nun Teil dieser Idee. Das gilt personell wie finanziell. Über diesen Schritt freuen sich beide Seiten. „Wir laden in diesem Jahr gemeinsam ein, ganz besonders Familien“, so Haase, der an dem Hagener Gymnasium katholische Religion unterrichtet. „Und natürlich sind nicht nur Schülerinnen und Schüler unserer Schule adressiert“, ergänzt Maria Hinsenkamp, die ebenfalls an der Hildegardis-Schule unterrichtet und die selbst „sehr gespannt auf die Location ist.“

„Uns ist wichtig, die richtige Mischung von traditionellem Gottesdienst und zeitgemäßer Umsetzung zu finden“, sagt Christian Haase. So werden klassische Weihnachtslieder und die Weihnachtsgeschichte dabei ebenso ihren Platz haben wie eine inhaltliche Umsetzung, die vor allem Kinder und Jugendliche ansprechen soll. „In der Vorbereitung ist der ökumenische Austausch sehr bereichernd“, so Haase. Mit dem gemeinsamen Angebot wollen die beiden ein Zeichen auch über Weihnachten hinaus setzen: „Wir feiern das, was uns verbindet“, sind sich Maria Hinsenkamp und Christian Haase einig. „Und das ist deutlich mehr als das, was uns trennt.“

