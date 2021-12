Polizei in Hagen Hagen: Attacke in Apotheke – gefälschter Impfausweis

Hagen-Mitte. Weil er mit einem gefälschten Impfausweis erwischt, attackiert in Hagen ein Mann die Apotheken-Mitarbeiterin. Die Polizei legt Handschellen an.

Ein mit einem gefälschten Impfausweis ertappter Mann hat am Freitag die Mitarbeiterin einer Apotheke in Hagen attackiert. Gegen 16.50 Uhr betrat der Hamburger die Apotheke in der Badstraße und sprach eine 63-jährige Mitarbeiterin an. Er händigte ihr einen gelben Impfausweis aus und wollte die darin festgehaltenen Impfungen digitalisieren lassen. Als die Mitarbeiterin die Chargennummern der Einträge überprüfte, stellte sie fest, dass diese nicht existent waren und es sich dabei offensichtlich um Fälschungen handelte.

Apotheken-Team bändigt Angreifer

Als sie den 18-Jährigen mit ihren Feststellungen konfrontierte und ihm mitteilte, dass sie ihm das Dokument nicht wieder aushändigen kann, wurde dieser aggressiv und griff die 63-Jährige an. Er ging um den Verkaufstresen herum, versuchte nach dem Impfausweis zu greifen und schubste die Frau zu Boden. Der Filialleiter und ein weiterer Mitarbeiter der Apotheke kamen hinzu und konnten den Angreifer bändigen. Sie hielten ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten fest.

Auch diesen gegenüber war der 18-Jährige aggressiv, weshalb sie ihm Handschellen anlegten und den Mann in Gewahrsam nahmen. Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten bei dem Mann noch Betäubungsmittel auf. Sie zeigten ihn wegen der Körperverletzung, des Gebrauches unrichtiger Gesundheitszeugnisse und des Besitzes von Betäubungsmitteln an. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

