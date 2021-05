Hagen: Auch die Schausteller sagen die Hasper Kirmes ab

Hagen. Eine Hasper Sommerkirmes wird es auch in diesem Jahr nicht geben: Die Schausteller haben den Termin abgesagt.

Schweren Herzens hat der Hagener Schaustellerverein am Wochenende beschlossen, auch in diesem Jahr die beliebte Hasper Sommerkirmes abzusagen. „Wir haben versucht so lange wie möglich an der Veranstaltung festzuhalten. Aber Aufgrund der Verordnungen und existierenden Inzidenzen mussten wir leider zu diesem Entschluss kommen“, so Schaustellerchef Dirk Wagner. „Alle auswärtigen Vertragspartner haben wir von unserem Entschluss in Kenntnis gesetzt. Eine Pop-up Kirmes im Spätherbst ist aber dennoch in der Planung“, so Wagner weiter. Der Termin ist noch nicht abschließend geklärt, die Planung laufen.

Hier möchte dann auch der Hasper Heimat- und Brauchtumsverein einen erneuten Versuch wagen, zumindest Teile seines Traditionsspektakels nachzuholen. Die Juni-Termine für Kommers, Wolkenschieberfest um Kirmeszug waren bereits vor Wochen abgesagt worden.

