Hagen: Auch heute Busausfälle wegen Schneeglätte

Hagen . Einige Streckenabschnitte sind heute, Mittwoch, für Busse nicht befahrbar.

Schnee und Eisglätte bringen auch heute, Mittwoch,wieder Probleme für den Busverkehr mit sich. Zwar fahren die meisten Busse der Hagener Straßenbahn, allerdings können folgende Streckenabschnitte wegen Schneeglätte nicht befahren werden:

L. 512 Wengeberg - die Fahrten enden Breckerfeld Rathaus.

L. 525 - fährt nur bis Dreischengarten.

L. 527 - Felsental nicht befahrbar.

L. 530 - Breitenbruch, Trappenweg u. Möllerstr.

L 535 - entfällt.

Auf übrigen Strecken kann es zu Wartezeiten für die Fahrgäste kommen.

Am Sonntag und Montag war die Hagener Straßenbahn mit keinen Bussen auf der Straße, am gestrigen Dienstag mit 85 Prozent der Busse. In einigen Wohngebieten kam es zu Problemen, einige Höhenlagen wurden nicht angefahren.

Aktuelle Infos gibt es unter www.straßenbahn-hagen.de