Hagen: Audi gerät auf Wehringhauser Straße in Gegenverkehr

Auf der Wehringhauser Straße ist dieser Smart am Donnerstag in einen Unfall geraten.

Wehringhausen. Kollision auf der Wehringhauser Straße. Ein Wagen geriet beim Abbiegen in den Gegenverkehr und prallte mit einem anderen Fahrzeug zusammen.

Auf der Wehringhauser Straße in Hagen wollte ein 19-Jähriger am Donnerstagnachmittag um 14.30 Uhr mit seinem Audi aus einer Grundstücksausfahrt fahren und sich in den fließenden Verkehr einordnen und ist dabei in den Gegenverkehr geraten. Dabei stieß er mit einem von links kommenden Smart zusammen. Das Auto des 40-jährigen Smart-Fahrers kam durch den Aufprall ins Schleudern und geriet in den Gegenverkehr.

Dort kam es zu einer Kollision mit dem Mercedes eines 48-Jährigen, der die Wehringhauser Straße in Fahrtrichtung Bahnhof befuhr. Der 40-Jährige erlitt leichte Verletzungen und kam zur Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Eine Abfrage in den polizeilichen Informationssystemen ergab, dass das Kennzeichen des 19-Jährigen zur Entstempelung ausgeschrieben wurde. Es wurde vor Ort durch die Polizisten entstempelt. Der Mann erhielt eine Strafanzeige wegen des Fahrens ohne gültige Versicherung. Die Polizei sperrte die Unfallstelle im Bereich der Wehringhauser Straße in Fahrtrichtung Haspe. Die rechte Spur in Fahrtrichtung Bahnhof blieb befahrbar. Alle drei Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden liegt bei etwa 18.000 Euro.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen