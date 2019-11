Hagen auf dem Trockenen

WP-Kommentator Martin Weiske bezweifelt, dass es mit kostenlosen Trinkwasserstellen in Hagen jemals was wird.

Die Erfahrungen mit den beiden vergangenen Sommerhalbjahren regen die Fantasie der Politik an: Zumindest die sozialdemokratischen Volksvertreter ziehen in diesen Tagen mit einem Beschlussvorschlag durch die Bezirksparlamente, der die Installation frei zugänglicher Trinkwasserstellen an neuralgischen Punkten in den Quartieren vorsieht. Denn geblieben ist vor allem die Erinnerung an Tage mit anhaltend hohen Temperaturen in Kombination mit wochenlanger Trockenheit, die die Zunge am Gaumen kleben ließ.

Entsprechend soll die Stadtverwaltung jetzt prüfen, ob sich für Durstige ein Netz für Gratis-Wassernachschub bis zum nächsten Sommer auch in Hagen etablieren lässt. Begleitet wird der Arbeitsauftrag meist mit launigen Diskussionen darüber, wer an welchem Urlaubsort – sei es in Wien, im Süddeutschen oder auch in den Mittelmeer-Anrainerstaaten – ähnliche Anlagen schon vor lauter Flüssigkeitsmangel begeistert genutzt habe.

Fehlende Hinweise des Umweltbundesamtes

Doch in Hagen gestaltet sich die Umsetzung – niemand wird da überrascht sein – eher schwierig: Schließlich, so der Hinweis des Fachbereichs Gesundheit, fehle noch „eine Handlungsempfehlung des Umweltbundesamtes für die Gesundheitsämter zu den Mindestanforderungen für die Aufstellung, den Betrieb und die Überwachung“. Immerhin müssten die Trinkwasserbrunnen, die in den Sommermonaten meist im Dauerplätscherbetrieb sprudeln, durch ein akkreditiertes Trinkwasserlabor beprobt werden. Stattdessen, so der Tipp vom Amt, sollten die Bürger lieber Läden mit Refill-Stationen nutzen. Das sei günstiger und hygienischer.

Eine staubtrockene Bilanz.

Apropos: Auf der Internetseite www.refill-deutschland.de ist Hagen nicht einmal gelistet . . .