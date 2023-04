Hagen: Aufgedeckt – „Skandal“ um 5,50 Euro im Rathaus

Bei Sitzungen im Rathaus an der Volme in Hagen geht es oft ernst zu. Manchmal aber auch amüsant.

Hagen. Im Kulturausschuss wurde ein echter „Skandal“ aufgedeckt. Alles zu einem Kassenfehlbetrag, Getränken zum Selbstkostenpreis und einem­ guten Ende.

Skandal! Mit den Worten „Ich muss jetzt leider über einen echten Skandal berichten“, eröffnete Thomas Walter, Vorsitzender des Kultur- und Weiterbildungsausschusses (KWA), die jüngste Sitzung im Rathaus an der Volme in Hagen.

„Unangenehme Sache“

Allerdings schwangen in seiner Stimme Ironie und Humor mit, schließlich war der Satz nicht ganz ernst gemeint. Worum es ging? Thomas Walter musste einen Kassenfehlbetrag melden, „und das zum ersten Mal, seitdem ich Vorsitzender bin“, machte er die „unangenehme Sache“ spannend.

Die Auflösung? Die Wahnsinnssumme von 5,50 Euro fehlten in der Kasse, in die das Geld für die Getränke fließt, die die Mitglieder während einer Sitzung verzehren.

Das mit erleichtertem Lachen untermalte Raunen der Runde wurde lediglich gestört durch die Frage eines Mitglieds, welches sich darüber echauffierte, dass es für Wasser oder Kaffee (zum Beinahe-Selbstkostenpreis!) überhaupt etwas zahlen muss.

„Weil die Stadt kein Geld hat“

Fast gleichzeitig antworteten Thomas Walter und die Hälfte der Anwesenden mit einem messerscharfen „Weil die Stadt kein Geld hat“. Die leider allzu wahre Erklärung ließ den Schlaue-Frage-Steller verstummen.

Fehlbetrag wird ausgeglichen

Und die 5,50 Euro? Ohne langes Hin und Her erklärte sich KWA-Mitglied Michael Eiche bereit, den Fehlbetrag auszugleichen, „das mache­ ich jetzt übrigens zum dritten­ Mal“, fügte er schmunzelnd an. Gesagt – getan. Wenn sich nur alle Skandale und Skandälchen so leicht aus der Welt schaffen ließen.

