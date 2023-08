Hagen: Aufmerksamer Wachmann (63) verjagt Metalldiebe

Metalldiebe wollten in Hagen Beute auf einem Firmengelände machen.

Haspe. Ein Wachmann ertappt drei Metalldiebe auf einem Firmengelände auf frischer Tat. Die Polizei Hagen sucht Zeugen, die das Fluchtauto gesehen haben.

Ein aufmerksamer Wachmann hat Metalldiebe von einem Firmengelände in Hagen-Haspe verjagt. Am Montagabend unternahm der 63-Jährige gegen 23.30 Uhr einen Kontrollgang auf dem Firmengelände, das aus einem Bürogebäude, Lagerhallen und Containern mit Metallschrott entsteht und an der Ernst-Eversbusch-Straße liegt.

Diebe springen über den Zaun und flüchten

Die Sicherheitskraft vernahm plötzlich das Geräusch von Metall, das über den Boden gerollt wurde. Als er zur Quelle des Lärms vordrang, sah er drei Personen vor sich. Zwei waren dunkel gekleidet. Die dritte Person trug einen weißen Pullover. Der 63-Jährige lief auf die Diebe zu. Diese rannten vor ihm davon, sprangen über einen Zaun und konnten in einem dunklen Kombi über die Preußer Straße entkommen.

Was genau sie stehlen konnten, steht noch nicht fest. Zeugenhinweise, insbesondere zum Kennzeichen des Fluchtwagens, nimmt die Kripo unter 02331/9862066 entgegen.

