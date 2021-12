Hagen: Auftritt einer Bürgerin vor dem Naturschutzbeirat

Hagen. Dass die Hagenerin Birgit Nolte ihrem Unmut über die Zustände in der Stadt öffentlich Luft machte, hat unseren Redakteur beeindruckt.

Als Vorsitzende des Naturschutzbeirates in Hagen erreichen Antje Selter des Öfteren Beschwerden aus der Bevölkerung über unerlaubte Baumfällungen, radikalen Strauchschnitt, im Wald entsorgten Müll und so fort. Sie verweise die Anrufer oder Briefeschreiber dann stets an den Mängelmelder oder die Untere Naturschutzbehörde im Rathaus, berichtet Frau Selter – mit dem Ergebnis, dass die Reaktion recht mäßig sei. Meist würden die Vergehen aufgenommen, aber die Behörde unternehme nichts zur Beseitigung der Missstände.

Daraufhin hat die Vorsitzende ihre Strategie geändert. Seit neuestem weist Antje Selter jeden Bürger, der einen Umweltfrevel meldet, darauf hin, seine Beschwerde doch in der Einwohnerfragestunde, die jeder Sitzung des Naturschutzbeirates vorangeht, vorzutragen. Dort ist nämlich stets ein Mitarbeiter der Verwaltung zugegen, der direkt Stellung beziehen oder seine Antwort zu einem späteren Zeitpunkt schriftlich versenden kann.

Zunehmende Verwahrlosung

Birgit Nolte aus Eilpe machte von dieser Möglichkeit Gebrauch. Vor den versammelten Mitgliedern des Naturschutzbeirates prangerte sie die zunehmende Verwahrlosung der von zahlreichen Schlaglöchern übersäten Jägerstraße an. Auch die Straßenreinigung in Eilpe lasse zu wünschen übrig, Unflat und Müll machten sich breit: „Wie wollen wir junge Menschen zu verantwortungsvollen Erwachsenen erziehen, wenn wir ihnen solche Bürgersteige zumuten?“

Und siehe da: Kurz nach ihrem engagierten Auftritt vor dem Gremium, dem die unabhängige Vertretung der Belange von Natur und Landschaft obliegt, waren die Missstände behoben. „Darüber freue ich mich natürlich, ja, ich bin positiv überrascht“, sagt Birgit Nolte.

Ernsthaftes Müllproblem

Dass die Stadt Hagen ein ernsthaftes Müllproblem habe, sei ja nun nicht zu bestreiten: „Ich bin schon nicht mehr erbost, sondern nur noch traurig darüber, wie sich Hagen entwickelt. Aber wir dürfen unsere Stadt nicht verkommen lassen.“

Antje Selter hofft indes, dass das Beispiel von Birgit Nolte anderen Bürgern als Vorbild dient und diese ihre Anliegen ebenfalls vor dem Naturschutzbeirat geltend machen. Dann werden die Beschwerden offenbar zügig abgehandelt, die Anwesenheit so vieler Politiker und Naturschützer scheint einen gewissen Druck auf die Bearbeitung der vorgetragenen Angelegenheiten auszuüben. Jedenfalls lassen sie sich nicht mehr so leicht auf die lange Bank schieben. . .

Und wenn immer nur genörgelt, gekrittelt und geschimpft wird, kommt man ja in dieser Stadt auch keinen Schritt weiter. Da ist es allemal besser, sich aufzuraffen und einmal öffentlich zu bemängeln, dass etwas nicht in Ordnung ist. Denn auch das ist eine Form bürgerschaftlichen Engagements. Hubertus Heuel

