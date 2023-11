Die Polizei ist auf der Suche nach einem 20 bis 25 Jahre alten Mann, der einen Raub in Helfe versucht hat. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Hagen: Aus Griff gelöst - Versuchter Raub in Helfe

Helfe Ein junger Mann wird Opfer eines versuchten Raubüberfalls auf offener Straße im Hagener Stadtteil Helfe. Es gibt eine Täterbeschreibung.

Ein bislang unbekannter Täter versuchte hat am Dienstagmorgen in Helfe versucht, das Handy eines 24-jährigen Mannes zu rauben. Der Hagener ging, gegen 6 Uhr, über den Gehweg der Straße Am Bügel, um zu seinem Auto zu gelangen. Hinter der Bushaltestelle „Pieperstraße“ wurde er von dem Unbekannten angesprochen und nach der Uhrzeit gefragt.

Als der 24-Jährige sein Handy aus der Jackentasche hervorholte, um dem Mann antworten zu können, griff dieser nach dem Unterarm des Hageners und sagte mehrfach die Worte „Gib mir dein Handy“. Es gelang dem 24-Jährigen, sich aus dem Griff zu lösen, sein Mobiltelefon festzuhalten und wegzulaufen. Der Täter folgte ihm noch einige Meter, flüchtete dann aber in unbekannte Richtung.

Der Angegriffene alarmierte die Polizei. Er sagte, dass der Unbekannte etwa 20 bis 25 Jahre alt und 1,75 bis 1,80 cm groß war. Er hatte kurze, braune Haare, die ihm über die Stirn ins Gesicht fielen und trug eine graue Jogginghose sowie einen dunkelblauen Kapuzenpullover. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Kripo ermittelt wegen des versuchten Raubes und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen.

