Hagen: Ausstellung zeigt Schicksal behinderter Menschen

Die Caritas-Ausstellung „Behinderung im Wandel der Zeit“ zum 100-jährigen Jubiläum der Caritas wird in der Johanniskirche in Hagen gezeigt. Auf dem Bild (von links): Rolf Niewöhner (Caritas Hagen), Pablo Arias Meneses (Rahel-Varnhagen-Kolleg), Bernadette Rupa (Caritas Hagen), Prof. Dr. Michael Boecker (Fachhochschule Dortmund) und Meinhard Wirth (Caritas Hagen)

Hagen. Eine Ausstellung zeigt in Hagen das Schicksal behinderter Menschen in der Nazi-Zeit und verknüpft Vergangenheit und Gegenwart.

Vielleicht gebietet er sich nicht, ein direkter Vergleich. Zwischen der Diskriminierung, der Menschen mit Behinderung im Alltag heute ausgesetzt sind und dem Leid, dem diese Gruppe zu Zeiten des Naziterrors ausgesetzt war, als tausende behinderte Menschen grausam ermordet wurden. Und doch gibt es einen Gedanken, der dahinter steht. „Es ist der Gedanke, dass es wertvolles und weniger wertvolle Leben gibt“, sagt Pablo Arias, Lehrer am Rahel-Varnhagen-Kolleg in Hagen, „dieser Gedanke hat bei einigen überdauert.“

„Behinderung im Wandel der Zeit – Verfolgung und Diskriminierung von Menschen mit Behinderung in Hagen“ – so lautet der Titel einer Ausstellung, die am Montag, 23. August, in der Johanniskirche eröffnet wird. Arias hat sie gemeinsam mit Professor Michael Boecker (Fachhochschule Dortmund) und Meinhard Wirth, Leiter der Laurentius-Werkstätten der Caritas, zum 100-jährigen Bestehen des Wohlfahrtsverbandes konzipiert. Nach der Zeit in der Johanniskirche geht die Ausstellung auf Tournee – unter anderem an mehreren Hagener Schulen wird sie zu sehen sein.

Schicksale Hagener Opfer werden konkret

„Das Thema Nationalsozialismus spielt eine große Rolle“, sagt Michael Boecker und verweist auf die tief gehende Vorarbeit, die Pablo Arias mit einem entsprechenden Buch geleistet hat. „Schicksale können wir am Beispiel Hagener Opfer ganz konkret aufzeigen.“ So wird beispielsweise über den Hagener Ernst Putzki berichtet, eines der bekanntesten Opfer der Euthanasie deutschlandweit. „Diese beispielbezogene Perspektive erleichtert besonders Schülern den Zugang.“

Dabei wolle man nicht nur mit dem Finger auf andere zeigen. Wichtig sei es der Caritas im Jubiläumsjahr, auch die eigene Rolle kritisch zu hinterfragen. „Das ist ein Stück Ehrlichkeit im Jubiläumsjahr“, wie Caritas-Vorstand Rolf Niewöhner betont. „Wir müssen darauf achten, dass das Wissen um diese Zeit nicht verloren geht.“

Diskriminierung dauert weiter an

Ernst Putzki aus Hagen wurde 1945 in der Todesanstalt Hadamar ermordet. Foto: LWL Archiv

Die Opfer tragen Namen, die Täter aber auch. Das hat eine gewisse Brisanz, sorgt aber auch dafür, dass diese Ausstellung den Besuchern nahegeht. „Man merkt einfach, wie sehr die Schicksale ganze Familien bis heute prägen“, sagt Pablo Arias, „das ist in Gesprächen mit Angehörigen immer wieder deutlich geworden.“

Der Blick geht aber nicht nur zurück. „Es ist uns wichtig, einen Bezug zur Gegenwart herzustellen“, sagt Meinhard Wirth. „Wenn wir von Behinderung im Wandel der Zeit sprechen, so ergibt sich ja fast automatisch die Frage, was sich in den letzten Jahren geändert hat. Es ist spannend mit solch einem Fokus durch die Stadt zu gehen.“

Rollstuhlfahrerin wird das Handy gestohlen

Ausstellungseröffnung am Montag in der Johanniskirche Die Ausstellung „Behinderung im Wandel der Zeit“ ist von Montag, 23. August, bis Dienstag., 31. August, in der Johanniskirche am Markt in der Hagener Innenstadt zu sehen. Dienstags und donnerstags ist sie von 14 bis 18 Uhr geöffnet, samstags von 10 bis 13 Uhr. Eröffnet wird sie am Montag um 14 Uhr. Weitere Informationen auch im Internet unter www.behinderung-im-wandel. Hier finden Besucher auch die Orte, an denen Menschen mit Behinderung in der NS-Zeit gelebt haben und erfahren mehr über deren Schicksale. Parallel zur Ausstellung haben Pablo Arias und Michael Boecker ein begleitende Publikation herausgegeben, die den Titel der Ausstellung trägt. Die Ausstellung ist ein Kooperationsprojekt von Caritas, Rahel-Varnhagen-Kolleg und Fachhochschule Dortmund. Unterstützt wurde sie vom Hagener Geschichtsverein, dem Heimatbund, der Stadtkirchengemeinde, der Stadt Hagen. Gefördert wird sie von der Aktion Mensch.

Dabei seien Menschen mit Behinderung bis heute Diskriminierungen im Alltag ausgesetzt. „Sie werden ohne jeden Grund beschimpft“, erzählt Meinhard Wirth, „erst vor kurzem ist in Hagen einer Rollstuhlfahrerin, die gerade einen spastischen Anfall hatte, das Handy gestohlen worden.“ – „Du bist behindert“ sei besonders unter Jugendlichen eine gängige Beleidigung.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen