Hagen: Ausweichmanöver endet mit Frontalunfall

Zwei Verletzte und erheblicher Sachschaden - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls im Hochschulviertel Hagen.

Hagen Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall mit Verletzten und hohem Sachschaden ist es in Hagen im Hochschulviertel gekommen.

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos sind am Montagnachmittag im Hagener Hochschulviertel zwei Personen leicht verletzt worden. Gegen 17.20 Uhr fuhr ein 33-jähriger Mann mit seinem schwarzen Porsche über die Feithstraße in Richtung Haßleyer Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein vor ihm fahrender Pkw zum Stehen, um anschließend nach links auf das Gelände einer Tankstelle abzubiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache konnte der 33-Jährige seinen Porsche nicht mehr rechtzeitig abbremsen und wich in den Gegenverkehr aus, um eine Kollision mit dem vor ihm stehenden Auto zu vermeiden.

Beide Pkw abgeschleppt

Dort kollidierte er mit dem Mercedes einer 52-jährigen Frau. Bei dem Unfall wurden die Iserlohnerin sowie ihre 9-jährige Beifahrerin leicht verletzt und mussten vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Weder der Porsche noch der Mercedes waren nach dem Zusammenstoß noch fahrbereit. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

