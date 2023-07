Hagen: Auto fährt in Hochzeitsgäste – Fahrer bleibt in Haft

Bei einer Hochzeit in der Dogan-Arena in Hagen ist die Feier am späten Donnerstagabend (20.7.) völlig aus dem Ruder gelaufen.

Haspe. Erst gab es bei der Party eine Massenschlägerei, dann fuhr das Auto in die Menge. Die Staatsanwaltschaft Hagen sieht einen klaren Tötungsvorsatz:

Bei dem Fall rund um die eskalierte Hochzeitsfeier einer osteuropäischen Großfamilie mit Hintergrund in Hagen-Haspe lassen sich die Ermittler nicht in die Karten blicken: Was genau sich vor gut einer Woche vor Ort abgespielt hat und was die Hintergründe für die eskalierte Party sind, bleibt auch eine Woche nach dem dramatischen Vorfall noch unklar.

Fest steht nur: Der 39-jährige Mann aus Mönchengladbach, der im Verlauf der Party mit einem Auto in eine Menschengruppe gefahren ist und dadurch fünf Menschen verletzt hat, sitzt „aufgrund seines Gefährdungspotenzials weiter in Untersuchungshaft“, bestätigt Dr. Gerhard Pauli, Sprecher der Hagener Staatsanwaltschaft.

Eskalierte Hochzeitsparty: Sechs Menschen werden verletzt

Mit einem silbernen VW war er am späten Abend plötzlich auf den Vorplatz gefahren und hatte dort ein geparktes Auto gerammt, das bei der streitenden Menschengruppe stand. Möglicherweise wurde durch diesen Umstand Schlimmeres verhindert – sechs Personen (einschließlich des Fahrers) wurden leicht verletzt.

Die Hagener Staatsanwaltschaft ermittelt dennoch wegen versuchten Mordes und sieht „aufgrund der Fahrweise einen klaren Tötungsvorsatz“, wie der Oberstaatsanwalt betont. Rund 30 km/h schnell sei das Auto auf die Menge zugefahren.

Plötzlich brach eine Massenschlägerei aus

Was letztlich dazu geführt hat, dass der Mann sich in das Auto setzte und plötzlich losfuhr, ist offen. Bekannt ist nur, dass es bereits vor dem Vorfall Streit unter den Partygästen gegeben haben soll: In den Innenräumen des Veranstaltungssaals bei der Dogan Arena in der Hochofenstraße war plötzlich eine Massenschlägerei ausgebrochen, die sich im weiteren Verlauf nach draußen verlagert hatte. Dann fuhr plötzlich das Auto in die Menge. Nach dem Zusammenprall mit dem geparkten Wagen setzte sich die Schlägerei – beteiligt gewesen sein sollen zwischen 20 und 30 Personen – fort.

Die Polizei rückte mit einer Vielzahl an Einsatzkräften vor Ort an. Neben Diensthundführern wurden auch Unterstützungskräfte aus den umliegenden Behörden eingesetzt. Neben dem 39-Jährigen wurden zudem zwei Männer in Gewahrsam genommen, die bereits am nächsten Tag wieder auf freiem Fuß waren. Auch der 39-Jährige wurde direkt vor Ort vorläufig festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Die Ermittlungen dauern an.

