Hagen: Auto in Flammen - Polizei geht von Brandstiftung aus

Ein Auto hat in der Grimmestraße in Boelerheide gebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Boelerheide. In Boelerheide hört ein Anwohner einen lauten Knall: Ein Auto brennt auf einem Hinterhof. Auch ein zweiter Wagen wird beschädigt.

Nach einem nächtlichen Autobrand in Boelerheide geht die Polizei von einer Brandstiftung aus: Gegen 2 Uhr wurde ein Anwohner am Freitagmorgen plötzlich von einem lauten Knall geweckt. Als er auf einen Garagenhof in der Grimmestraße blickte, sah er, dass ein Hyundai in Flammen stand. Auch der neben dem brennenden Wagen parkende BMW wurde durch das Feuer beschädigt. Der Hagener wählte den Notruf. Kurz darauf trafen Feuerwehr und Polizei ein.

Niemand verletzt

Die Rettungskräfte konnten den Brand rasch löschen. Verletzt wurde niemand. Es entstand jedoch ein hoher Sachschaden von mehreren tausend Euro. Der Hyundai wurde zur weiteren Untersuchung sichergestellt. „Die Ermittler gehen derzeit von Brandstiftung aus“, so die Polizei. Der Hinterhof ist über eine Durchfahrt zugänglich.

Die Kripo fragt jetzt: Wer hat etwas gesehen oder kann Hinweise zu Personen oder anderen verdächtigen Feststellungen geben? Bitte melden Sie sich unter der 02331/986 2066.