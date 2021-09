Hagen: Auto röhrt wie Rennwagen – Diebe klauen Auspuffrohr

Hagen. Die Polizei Hagen fahndet nach Dieben und sucht Zeugen. Die Täter haben ein Auspuffrohr an einem Opel ausgebaut.

Diesen Diebstahl hat eine Frau in Hagen erst bemerkt, weil sie glaubte, plötzlich am Steuer eines Rennwagens zu sitzen. Als sie ihren Wagen am Dienstagmittag startete, machte der Opel einen Höllenlärm. Diebe hatten das Mittelrohr des Auspuffs mitgehen lassen.

Zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag haben die unbekannte Täter in der Innenstadt zugeschlagen. Die 56-jährige Hagenerin erklärte den Polizeibeamten, dass ihr blauer Opel zwischen Montagabend, 19.30 Uhr, und 12.30 Uhr des Folgetages auf einem Parkplatz in der Eickertstraße stand.

Zeugen können sich bei Polizei melden

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Diebstahls an Kraftfahrzeugen ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen