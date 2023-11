Der Autotransporter steckte in der engen Straße fest. Die Polizei musste ihn rückwärts aus der Straße lotsen.

Polizei Hagen: Auto-Transporter fährt sich in enger Straße fest

Hagen-Mitte Eine Abkürzung wird einem Lkw-Fahrer in Hagen zum Verhängnis: Er steckt in der Arndtstraße fest und blockiert die Straße. Die Polizei muss helfen

Ein Autotransporter steckte am Montagabend über Stunden in der engen Arndtstraße in Hagen fest. Die Abkürzung war dem Lkw-Fahrer offenbar zum Verhängnis geworden: Offenbar wollte er mit seinem Autotransporter die für Lkw gesperrte Finanzamtsschlucht über die enge Arndtstraße abkürzen, statt die Umleitung zu nehmen.

Polizei muss Straße sperren lassen

Doch schon nach wenigen Metern auf der Straße, im oberen Kurvenbereich, merkte er: Es geht nicht weiter. Es ging weder vor noch zurück. Hinter dem Transporter stauten sich schon nach kurzer Zeit die Autos, die daraufhin rückwärts aus der Straße wieder herausfahren mussten.

Kurz später rückte dann die Polizei vor Ort an: Zwei Polizisten halfen dem Fahrer aus seiner misslichen Lage. Sie sperrten die Straße, damit der Autotransporter rückwärts aus der Arndtstraße fahren konnte.

Offenbar wollte der Fahrer mit seinem Autotransporter die für Lkw gesperrte Finazamtsschlucht über die enge Arndtstraße abkürzen Foto: Alex Talash

