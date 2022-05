Hagen: Auto überschlägt sich – Fahrerin völlig betrunken

Die Polizei Hagen ist in der Nacht zu Montag zu einem Unfall gerufen worden. Eine 38-Jährige hat sich mit ihrem Auto überschlagen.

Hagen. Eine 38-Jährige hat sich in Hagen mit ihrem Auto überschlagen. Die Fahrerin war laut Polizei völlig betrunken. Hier die Details zum Unfall.

Eine offenbar völlig betrunkene Frau hat sich in der Nacht von Sonntag auf Montag in Hagen mit ihrem Auto überschlagen. Sie war mit ihrem Mazda gegen eine Verkehrsinsel in Altenhagen geprallt.

Die Hagenerin war gegen 0.25 Uhr mit ihrem grauen Mazda von der Boeler Straße aus kommend in Richtung der Ischelandbrücke auf der Alexanderstraße unterwegs. Auf Höhe der Bushaltestelle Houbenstraße kollidierte sie mit einer Verkehrsinsel. In Folge des Aufpralls überschlug sich der Mazda und kam dann zu einer Hälfte auf dem Gehweg, zur anderen Hälfte auf der Fahrbahn zum Stehen.

1,9 Promille bei Alkoholtest

Während der Unfallaufnahme führten die Polizeibeamten bei der 38-Jährigen einen Alkoholtest durch. Dieser zeigte einen Wert von 1,9 Promille an. Sie stellten den Führerschein und das Auto der leicht verletzten Frau sicher und ordneten die Entnahme einer Blutprobe an.

Der Rettungsdienst brachte die Hagenerin in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten die Polizisten die Alexanderstraße in Fahrtrichtung der Ischelandbrücke. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 16.500 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen.

