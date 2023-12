Hagen: Autodiebstahl - wertvoller BMW verschwunden

Hohenlimburg Unbekannte haben in Hohenlimburg einen BMW M3 gestohlen. Die Polizei sucht dringend Zeugen. Die Details zur Tat.

Das war eine böse Überraschung zu Nikolaus: Ein 38-Jähriger hatte seinen weißen BMW M3 am Mittwoch, 6. Dezember, gegen 12 Uhr, in seiner Garage auf einem Hof in der Mozartstraße in Hagen-Hohenlimburg geparkt. Als er am Donnerstagmorgen losfahren wollte, war der wertvolle Sportwagen verschwunden.

Der Garagenhof ist über die Straße Auf dem Bauloh erreichbar. Offenbar, so vermutet die Polizei, entwendeten Unbekannte das Fahrzeug, ohne dass sie jemand während der Tat bemerkte. Es ist möglich, so die Polizei, dass die Diebe den Garagenhof bereits einige Tage zuvor auskundschafteten.

Der Pkw wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter 02331/9862066 entgegen.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen