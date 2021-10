Hagen: Autofahrer blockiert Notarztfahrzeug und wird frech

Wehringhausen. Ein völlig uneinsichtiger Autofahrer hat in Hagen das Notarztfahrzeug der Feuerwehr blockiert. Der 30-Jährige beleidigt sogar noch Einsatzkräfte.

Ein 30-Jähriger hat am Montagvormittag auf der Lange Straße in Hagen-Wehringhausen mit seinem Auto ein Notarztfahrzeug der Feuerwehr blockiert. Statt es prompt wegzusetzen, wurde der Mann noch frech.

Der Hagener hatte sein Fahrzeug mit eingeschaltetem Warnblinklicht am rechten Fahrbahnrand an einer Engstelle geparkt. Als ein Team der Feuerwehr auf der Einsatzfahrt nicht passieren konnte, hupten die Beamten, um den Fahrer auf die Situation aufmerksam zu machen. Der Mann, der sich in einem Kiosk aufgehalten hatte, kam mit einem Kaffee in der Hand aus dem Geschäft geschlendert und schrie lautstark in Richtung der beiden Feuerwehrmänner. Dabei zeigte er zeigte sich uneinsichtig und versetzte das Auto nicht.

Autofahrer gibt sich bockig

Im weiteren Verlauf, so die Einsatzkräfte, habe er auch in Richtung des Notarztfahrzeuges gespuckt. Als die Polizei hinzukam gab der Autofahrer an, dass er eine Panne hätte und sich zu keiner Zeit aggressiv verhalten habe. Auch hier sprach er lautstark und konnte seine Emotionen nicht bändigen. Er weigerte sich zunächst, den Beamten seinen Führerschein und Fahrzeugschein auszuhändigen und gab mehrfach an, dass die Maßnahmen der Polizei aus seiner Sicht unrechtmäßig seien und dass die Feuerwehr ihn nicht so anhupen dürfe.

Nach der Aufnahme des Sachverhaltes stieg er wieder in sein Auto und fuhr davon. Das konnte er übrigens ohne Probleme starten. Der 30-Jährige erhielt eine Strafanzeige wegen Beleidigung. Weil es sich um eine Einsatzfahrt ohne Martinshorn – also nicht zu einem Patienteneinsatz handelte –, verzichtete die Polizei auf weitere Konsequenzen.

