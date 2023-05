Hagen: Autofahrer droht nach Vollbremsung mit Schlägen

Polizei in Hagen

Eilpe. Nach einem völlig unmotivierten Bremsmanöver droht ein Autofahrer in Hagen-Eilpe mit Schlägen.

Zu einer schrägen Androhung von Schlägen ist es zwischen zwei Autofahrern am Donnerstag auf offener Straße in Hagen-Eilpe gekommen. Gegen 21.30 Uhr fuhr ein 34-Jähriger auf der Selbecker Straße in Richtung Eilpe. Vor ihm bremste ein Daihatsu plötzlich grundlos stark ab. Anschließend beschleunigte der Wagen, um wenig später erneut heftig abzubremsen.

Auto von innen verriegelt

Daraufhin musste der 34-Jährige seinerseits voll auf die Bremse treten. Der Unbekannte stieg daraufhin aus seinem Daihatsu und versuchte, die Fahrertür des 34-Jährigen zu öffnen. Dieser hatte sein Auto jedoch bereits von innen verriegelt. Der Randalierer schlug gegen den Pkw und schrie: „Ich schlag dir in die Fresse!“ Anschließend fuhr er davon. Der erschrockene Hagener suchte eine Polizeiwache auf und erstattete Anzeige.

