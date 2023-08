Hagen: Autofahrer geblendet – nur knapp Unfall entgangen

Die Polizei Hagen rückte zur Volmetalbrücke in Eilpe aus - dort wurde ein Autofahrer mehrfach geblendet (Symbolfoto)

Hagen-Eilpe. In Hagen-Eilpe wird ein 23-Jähriger mehrfach von einem roten Licht geblendet. Er fährt beinahe in die Leitplanke - und ruft umgehend die Polizei.

Ein 23-Jähriger ist bei der Autofahrt auf der Volmetalbrücke in Hagen zweimal mit einem roten Licht geblendet worden – und konnte nur knapp einem Unfall entgehen. Bereits am Samstag fuhr der junge Mann in Fahrtrichtung Dahl auf der Brücke. Auf Höhe eines dort aufgestellten 10 km/h Schildes wurde er plötzlich von einem roten Licht geblendet.

Da der Hagener annahm, dass er geblitzt wurde, wendete er sein Fahrzeug und fuhr noch einmal auf die Brücke. Dabei sei er erneut so stark geblendet worden, dass er zu diesem Zeitpunkt lediglich das Licht habe wahrnehmen können und dadurch beinahe in die rechte Fahrbahnbegrenzung gefahren sei.

Polizei sucht Zeugen

Der 23-Jährige konnte seinen Pkw kurz vorher noch nach links lenken und verständigte umgehend die Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung fuhr die Strecke ebenfalls mehrmals ab, konnte jedoch keinerlei Feststellungen bezüglich eines blendenden Lichts machen.

Die Polizei Hagen bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 02331/9862066 zu melden. Ermittelt wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

