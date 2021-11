Polizei in Hagen

Polizei in Hagen Hagen: Autofahrer mit Cannabis am Steuer erwischt

Hagen. Zu Fuß, aber mit Anzeige im Gepäck muss ein Hagener Autofahrer seinen Weg fortsetzen, weil er Drogen konsumiert hat.

Auf der Boeler Straße hat die Polizei am Dienstagabend einen 25-Jährigen mit seinem Ford angehalten, der unter dem Einfluss von Drogen fuhr. gegen 19 Uhr war der Hagener trotz Dunkelheit ohne Licht unterwegs und geriet so in den Fokus einer Streifenwagenbesatzung. Bei der Kontrolle verhielt er sich auffallend nervös und zitterte zudem stark. Ein Drogentest signalisierte Cannabis-Konsum. Der Mann musste zu Fuß weiter – mit einer Anzeige im Gepäck.

