Polizei in Hagen Hagen: Autofahrer mit Tempo 105 in der Stadt erwischt

Hagen. Erschreckende Resultate ergaben Geschwindigkeitsmessungen der Hagener Polizei. Hier die Highlights.

Gleich ein ganzes Heer an Rasern hat die Hagener Polizei am Freitagabend stellen können. Rekordhalter war dabei ein Kleinwagenfahrer, der auf der Bahnhofshinterfahrung mit Tempo 105 gemessen wurde, obwohl dort bloß 50 km/h erlaubt sind. Den Fahrer erwartet nach Abzug der Toleranzwerte ein Bußgeld in Höhe von 240 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot.

Ein weiterer Fahrzeugführer wurde im Baustellenbereich an der Volmestraße/Märkischer Ring mit über 70 km/h bei erlaubten 30 km/h gemessen. Trotz der widrigen Wetterbedingungen von leichtem Regen und Glättegefahr konnten am Freitagabend immerhin 84 Verkehrsteilnehmer mit überhöhter Geschwindigkeit erfasst werden.