Polizei in Hagen

Polizei in Hagen Hagen: Autofahrer unter Drogen mit viel Bargeld im Gepäck

Hagen. Ein verdächtiges Duo aus Frankfurt ist der Polizei Hagen am Wochenende ins Netz gegangen. Es besteht der Verdacht auf Drogengelder.

Polizisten haben am Samstag einen Mann aus Frankfurt kontrolliert, der ohne Führerschein, unter Drogeneinfluss sowie mit einer höheren Summe Bargeld mit einem BMW fuhr.

Die Einsatzkräfte stoppten das Auto kurz nach Mitternacht. Der 19-Jährige war in Hagen auf der Feithstraße aus Richtung Autobahn kommend unterwegs. Er bremste sein Fahrzeug vor einer roten Ampel so stark ab, dass das Warnblinklicht aufleuchtete und die Beamten „quietschende“ Autoreifen wahrnehmen konnten. Der Mann konnte keine Fahrerlaubnis vorzeigen und hatte geweitete Pupillen. Der Frankfurter verhielt sich distanzlos, stellenweise aggressiv und stimmungsschwankend gegenüber den Polizisten.

Eindeutiger Drogentest

Ein freiwilliger Drogenvortest lieferte Signale für Cannabis, Kokain und Opiate. Der 19-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Auch sein Beifahrer (20 Jahre alt) verhielt sich während der Kontrolle aggressiv und hatte Drogen konsumiert. Er hatte den BMW zuvor versetzt und musste eine Blutprobe abgeben, da er das Fahrzeug ebenfalls unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte.

Die Beamten fanden bei den beiden Männern eine höhere Summe Bargeld. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten einen großen Teil des Betrages da unklar war, woher das Geld stammt. Beide Männer sind in der Vergangenheit wegen des Drogenhandels in Erscheinung getreten. Es besteht der Verdacht, dass es sich bei dem Geld um den Erlös aus Straftaten handelt. Die Polizisten fertigten entsprechende Anzeigen, und die Ermittlungen dauern an.

+++ Auch lesenswert: Traumimmobilie – ein Blick ins Milly-Steger-Haus in Hagen +++

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen