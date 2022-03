Polizei in Hagen Hagen: Autofahrer unter Drogen per Haftbefehl gesucht

Hagen. Einem per Haftbefehl gesuchten Hagener hat die Polizei jetzt Handschellen angelegt, als dieser bei eine Kontrolle durch Drogenkonsum auffiel.

Ein per Haftbefehl gesuchter Autofahrer ist der Polizei Hagen am Dienstag ins Netz gegangen. Beamte kontrollierten gegen 22.30 Uhr einen 54-Jährigen in der Hugo-Preuß-Straße. Während der Überprüfung führten sie einen Drogentest bei dem Hagener durch. Dieser zeigte ein positives Ergebnis an.

Handschellen angelegt

Beim Abgleich der Personalien des 54-Jährigen fanden die Beamten außerdem heraus, dass dieser per europäischem Haftbefehl gesucht wurde. Sie legten ihm Handschellen an und brachten ihn zum Polizeigewahrsam. Wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss leiteten sie außerdem ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

