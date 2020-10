Hagen: Autoknacker sind erst sechs und neun Jahre alt

Die Polizei in Hagen hat zwei Autoknacker erwischt. Sie sind sechs und neun Jahre alt.

Hagen. Da haben sich die Polizisten in Hagen verwundert die Augen gerieben: Zeugen hatten zwei Kinder beobachtet, die einen Transporter aufbrachen.

Kinder haben am Freitag zwischen 17.30 und 18.30 Uhr einen Transporter auf einem Parkplatz an der Obernahmer Straße aufgebrochen. Die beiden kleinen Täter, sechs und neun Jahre alt, hatten zunächst die Heckscheibe des Fahrzeugs eingeschlagen und waren so ins Innere gelangt. Sie ließen mehrer Schlüsselbunde und eine Fernbedienung mitgehen.

Zeugen alarmierten die Polizei. Die Täter wurden den Erziehungsberechtigten übergeben. Das Diebesgut wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.