Polizei in Hagen Hagen: Automaten-Trickser in der Nacht von Polizei gestellt

Altenhagen. Einen Verdächtigen, der offenkundig an einem Geldautomaten herummanipulierte, hat die Hagener Polizei festgenommen.

Nach dem Hinweis eines aufmerksamen Zeugen ist es in der Nacht zum Dienstag gelungen, einen Tatverdächtigen festzunehmen, der offenkundig in Altenhagen an einem Geldautomaten herummanipuliert (Cash-Trapping) hatte. Beim Eintreffen der hinzugerufenen Streife war der Verdächtige schon nicht mehr vor Ort.

Aufgrund der Personenbeschreibung gelang es den Polizisten jedoch, den 27-Jährigen samt Tatmitteln in der Nähe zu stellen. Da dieser derzeit über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, nahmen ihn die Polizeibeamten fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam. Aufgrund aktueller Erkenntnisse besteht der Verdacht, dass der Mann in der Vergangenheit bereits durch mehrere ähnlich gelagerte Taten aufgefallen ist. Er wurde am Dienstagnachmittag dem Haftrichter vorgeführt.

Cash-Trapping ist eine Diebstahlsvariante, bei der der Geldausgabeschacht von Automaten so präpariert wird, dass das abgehobene Geld im Ausgabeschacht hängen bleibt. Der Bankkunde bemerkt davon nichts, sondern geht davon aus, dass der Automat defekt ist. Nachdem sich der Kunde entfernt hat, holt der Täter das ausgegebene Geld aus dem Schacht.