Bei der Automatensprengung in Hagen-Dahl wurde zwar keine Beute gemacht, aber den angrenzende Supermarkt erheblich in Mitleidenschaft gezogen.

Dahl. Die Automatensprenger aus Hagen-Dahl, die im Mai dieses Jahres zuschlugen, müssen sich ab heute vor Gericht verantworten.

Hagen: Automatensprenger stehen vor Gericht

Vor der 6. großen Strafkammer des Hagener Landgerichts wird ab heute der Fall einer Automatensprengung in Dahl verhandelt. Dabei wurde im Mai diesen Jahres nicht bloß der Bargeldspender der Sparkasse Hagen/Herdecke zerstört, sondern auch der angrenzende Supermarkt so erheblich beschädigt, dass dieser über Wochen geschlossen bleiben musste.

Die 24 und 42 Jahre alten Angeklagten aus Hagen und Dortmund müssen sich unter anderem wegen des Vorwurfes des versuchten schweren Bandendiebstahls in fünf Fällen, jeweils in Tateinheit mit Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion verantworten. Sie sollen gemeinsam mit wechselnden Mittätern von April bis Mai nicht bloß im Volmetal, sondern auch in Witten, Wuppertal, Dortmund und Herdecke versucht zu haben, Geldautomaten mit einem Acetylen-/Sauerstoffgemisches aufzusprengen. In der Hoffnung auf eine sechsstellige Beute soll es der Plan der Angeklagten gewesen sein, das Gasgemisch durch Entzünden einer flüssigen Lunte zur Explosion zu bringen, um auf diese Weise das sich in den jeweiligen Geldautomaten befindliche Bargeld zu erlangen, so der Vorwurf der Anklage.

455.000 Euro Sachschaden

Letztlich schlugen jedoch sämtliche Taten fehl. Allerdings entstanden durch die Sprengungen bzw. die gescheiterten Versuche erhebliche Sachschäden. In Dahl wurde dennoch der gesamte Geldautomat zerstört und ein entstandener Schwelbrand zog in die Deckenkonstruktion des angrenzenden Supermarktes. Durch die Rauchentwicklunhttps://www.wp.de/staedte/hagen/nach-automaten-sprengung-dahl-hat-seinen-edeka-wieder-id226300939.htmlg wurde seinerzeit der gesamte Warenbestand der Edeka-Filiale unbrauchbar gemacht. Dabei entstand ein Schaden von etwa 455.000 Euro.

Einer der Angeklagten befindet sich seit seiner Festnahme in Untersuchungshaft, der Komplize genießt noch Haftverschonung. Das Gesetz sieht für die Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion im Regelfall eine Freiheitsstrafe von einem bis zu 15 Jahren vor. In den Fällen, bei de-nen es beim Versuch blieb, beläuft sich der Strafrahmen im Regelfall auf eine Freiheitsstrafe von 3 Monaten bis zu 11 Jahren.