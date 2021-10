Hagen: Baby bei Unfall verletzt – Verursacher unter Drogen

Hagen. Ein Säugling ist bei einem Unfall in Hagen verletzt worden. Der Verursacher hatte Drogen konsumiert. Die Polizei stellte den Führerschein sicher.

Ein 37-Jähriger hat sich in Hagen berauscht von Drogen ans Steuer gesetzt und einen Unfall verursacht. Dabei wurde ein zwei Monate altes Mädchen so schwer verletzt, dass es im Krankenhaus behandelt werden muss.

Gegen 8 Uhr krachten am Samstag an der Kreuzung Kinkelstraße/Wittekindstraße ein Ford und ein Kia zusammen. Der 37-Jährige war in seinem Ford auf der Wittekindstraße unterwegs. An der Kreuzung Kinkelstraße übersah er einen Kia, der Vorfahrt hatte. Am Steuer saß ein 36-Jähriger, der mit seiner Frau und dem gemeinsamen Kind unterwegs war. Die beiden Autos stießen zusammen. Der Säugling wurde durch die Wucht des Aufpralls verletzt.

Positiver Test auf Drogen

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 37-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogenvortest verlief positiv. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Auch der Verursacher musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die beiden Autos wurden stark beschädigt und mussten durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

