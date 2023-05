Hagen: Bahnübergang gesperrt – weite Umwege für Anwohner

Hagen. Der Bahnübergang in Rummenohl im Süden von Hagen wird gesperrt. Besonders für Anwohner bedeutet das einen erheblichen Umweg.

Den Menschen im Hagener Süden droht an den nächsten drei Tagen zum Teil eine erhebliche Umleitung. Der Bahnübergang in Rummenohl wird jeweils von 6.30 bis 15.30 Uhr für Fahrzeuge gesperrt. Fußgänger können ihn weiterhin passieren.

Die Kreuzung am Bahnübergang ist ohnehin Ursache dafür, dass sich der Verkehr im Ort immer wieder staut. Dabei fehlt es an einer Spur für Linksabbieger, die von der Bundesstraße 54 aus in die Heedfelder Straße in Richtung Heedfeld abbiegen wollen.

Vollständige Sperrung: Nur Busse kommen durch

Jetzt ist es die Deutsche Bahn selbst, die Arbeiten am Bahnübergang durchführt. Die wiederum machen im angegebenen Zeitraum eine vollständige Sperrung erforderlich. Lediglich die Busse der Hagener Straßenbahn sowie Rettungsfahrzeuge können den Übergang passieren.

Nach Angaben der Stadt Hagen ist an der Heedfelder Straße eine Umleitung ausgeschildert. Für Anwohner, die jenseits der Schranke wohnen, ist die allerdings mit einem kilometerweiten Umweg verbunden. Sie müssen den Berg hinauf in Richtung Heedfeld fahren, um dann wiederum in Richtung Schalksmühle abzubiegen, um im Tal wiederum die B 54 zu erreichen.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen