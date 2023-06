Hagen: Bald gibt es wieder Kino unter freiem Himmel

Eindrücke vom Frischluftkino an der Pelmke – auch in diesem Jahr gibt es wieder Kinoprogramm unter freiem Himmel.

Wehringhausen. Schon nächste Woche lädt das Kino Babylon in Hagen wieder zum beliebten Frischluftkino unterm Sternenhimmel. Alle Infos zum Programm und Karten:

Sommerzeit ist Kinozeit. Besonders, wenn der Film in einer lauschigen Nacht unter freiem Himmel läuft. Ab Freitag, 7. Juli, lädt das Kino Babylon in Hagen wieder zum beliebten „Frischluftkino unterm Sternenhimmel“ ein, das bei mild-sommerlichen Temperaturen an sieben Freitagabenden über den Hinterhof des Kulturzentrums Pelmke flimmern wird.

Los geht es am Freitag, 7. Juli, mit der deutschen Komödie „Der Nachname“. Sönke Wortmanns Film ist ein seltenes Beispiel für eine filmische Fortsetzung, die an den Vorgänger, hier „Der Vorname“, heranreicht. Genüsslich sezieren die Filmemacher ein konfliktreichen Familienurlaub auf den kanarischen Inseln mit viel Humor, Wortwitz und einem großartigen Ensemble, allen voran Christoph Maria Herbst und Iris Berben.

Romantische Komödie

Humorvoll geht es am 14. Juli weiter mit der etwas anderen romantischen Komödie „Einfach mal was Schönes“ von und mit Karoline Herfurth. Erzählt wird um die Radiomoderatorin Karla, deren biologische Uhr tickt und die mangels eines geeigneten Partners eine künstliche Befruchtung anstrebt…was innerhalb der Familie zu einigen Turbulenzen führt.

Bei gutem Wetter ist das Frischluftkino ein Besuchermagnet. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Neben den komödiantischen Abräumern des vergangenen Kinojahres wie dem siebenfach Oscar gekrönten Multiverse-Abenteuer „Everything Everywhere All at Once“ (4. August) oder der bitterbösen Satire auf die Welt der Schönen und Reichen „Triangle of Sadness“ (11. August) (Goldene Palme Cannes & Europäischer Filmpreis) liegt der ehrenamtlichen Kinogruppe des Babylon besonders die französische Komödie „Ein Triumph“ (21. Juli) am Herzen.

Darin wird der erfolglose Schauspieler Etienne an eine Gefängnis-Theatergruppe vermittelt. Nach anfänglichen Bedenken führt der mürrische Pädagoge wider Willen seine Schützlinge aber mit Becketts „Warten auf Godot“ auf die großen Theaterbühnen. Das französische Komödienkleinod erzählt mit feinem Humor eine wahre Begebenheit aus dem Jahr 1985 nach und ist humanistisches Kino, das Spaß macht und zum Nachdenken anregt.

Es gibt mehrere Termine, bei denen jeweils unterschiedliche Filme gezeigt werden Foto: Kleinrensing

Abgerundet wird das Open-Air-Programm durch zwei deutsche Romanverfilmungen: Am 28. Juli kommen alle Fans des Schrägen und Skurrilen mit der liebenswerten Verfilmung des Bestsellers „Was man von hier aus sehen kann“ von Mariana Leky auf ihre Kosten. Es geht um Lebenslügen, unausgesprochene und unerwiderte Liebe und nicht zuletzt um ein Unheil bringendes Okapi und eine abergläubische Dorfgemeinschaft. Den Abschluss bildet am 18. August „Wann wird es endlich so, wie es nie war“. Aus der Perspektive des jüngsten Sohnes eines Psychiaters erzählt die liebevoll-schrullige Romanverfilmung von den Tücken des Erwachsenwerdens auf dem Gelände einer Psychiatrie.

Tickets gibt es im Vorverkauf

Einlass, Musik und Getränke gibt es immer 60 Minuten vor Filmbeginn. Tickets können online über den Pelmke-Ticketshop (www.pelmke.de/tickets) oder über die Eventim-Vorverkaufsstelle Touristeninformation Hagen, Mittelstraße 12 gekauft werden. Die Filme starten bei Einbruch der Dunkelheit und werden bei schlechtem Wetter im Saal der Pelmke und im Kino gezeigt. Es gibt an den Veranstaltungsabenden auch ein Kontingent von 100 Tickets an der Abendkasse. Vorbestellungen der Karten sind nicht möglich. Alle Filme werden in der deutschen Fassung gezeigt.

