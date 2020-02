Hagen: Ballett-Tänzer werden zu Nachwuchs-Choreografen

Der Ausgangspunkt ist bekannt: Jungen Choreografen wird die Möglichkeit gegeben, im Rahmen eines Tanzabends nicht nur kleine Choreografien selbst zu entwerfen und vor Publikum auf die Bühne zu bringen, sondern sie zeichnen auch für Bühnenbild, Kostüme, Licht und Musik – also für das komplette Konzept – verantwortlich.

Was neu ist an dem Projekt, das das Hagener Theater mit Unterstützung der Ballettfreunde Hagen seit Jahren auf die Beine stellt? Unter der Leitung der neuen Ballettdirektorin Marguerite Donlon wurde der Titel „Junge Choreografen (früher „Platzwechsel“ bzw. „Tanzlabor“) durch „SubsTanz“ abgelöst und das Projekt, das am 13., 14. und 15. Februar präsentiert wird, bekommt einen roten Faden.

In der Choreographie „Fail-able“ von Dario Rigaglia sind die Tänzerinnen Filipa Amorim und Sara Pena zu sehen. Foto: Theater Hagen

„In diesem Jahr ist der Tanzabend mit ,SubsTanz trifft Schumacher’ überschrieben. Die inhaltliche Klammer bildet die Zusammenarbeit mit dem Emil-Schumacher-Museum“, erklärt Marguerite Donlon. Heißt: Alle Jung-Choreografen beschäftigen sich in ihren Nummern mit dem Leben oder einem Werk des Hagener Künstlers Schumacher oder sie greifen einen Aspekt aus der noch bis zum 9. Februar im Kunstquartier gezeigten Ausstellung des Informel-Vertreters K. H. R. Sonderborg auf.

Erster Auftritt für „I Move“

Außerdem wird der Abend ergänzt durch einen Auftritt der im November von Donlon gegründeten jungen Company „I Move“.

18 bewegungsfreudige Menschen zwischen 17 und 28 Jahren machen beim Projekt „I Move“ mit, „und die komplette Company präsentiert sich nun zum ersten Mal mit dem Stück ,I paint’ dem Publikum“, sprüht die neue Ballettchefin vor Begeisterung.

Zuschauer näher am Geschehen

Und noch etwas hat sich gegenüber dem Projekt „Junge Choreografen“ im Vergleich zu „SubsTanz“ geändert: der Veranstaltungsort. Die Tanzabende finden nicht auf der großen Hauptbühne, sondern der Probenbühne Opus statt. „Die Stücke sind teils sehr intim, und im Opus ist die Atmosphäre einfach intimer. Details verlieren sich nicht auf der großen Fläche, und die Zuschauer befinden sich näher am Geschehen“, argumentiert Donlon.

Mit „SubsTanz“ will das Hagener Theater seinen Tänzern aus dem Ballettensemble die Chance geben, Zusatz-Talente zu zeigen und zu entwickeln. „Eine Tanzkarriere ist kurz, und jeder Tänzer sollte früh in die Zukunft blicken“, empfiehlt die Ballettdirektorin. Die sechs jungen Tänzer, die auf der Probenbühne jeweils eine Choreografie zeigen, arbeiten völlig selbstständig, „nur wenn sie fallen, sind wir da“, versichert Marguerite Donlon.

200 Besucher finden im Opus Platz

Was das Publikum (pro Vorstellung können 200 Besucher im Opus Platz nehmen) erwartet? Ein plus Pause 90-minütiger, kurzweiliger Abend, in dem die jungen Tänzer Aspekte aus dem Kunstquartier in ihre Choreografien, die von Farbe und Material, von Beziehungen, vom Scheitern und Überwinden von Problemen handeln, einfließen lassen.

Einer der jungen Tänzer, Alexandre Démont, hat die Musik zu seiner Choreografie, die von Emil Schumachers Arbeitsweise inspiriert ist, selbst komponiert. Sein Kompagnon Peter Copek lässt zwei Tänzer vor einer Videoinstallation agieren.

„Für die Premiere am 13. Februar gibt es schon jetzt nur noch Restkarten“, weist Theatersprecherin Ina Wragge hin.