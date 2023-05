Hagen: Jugendlicher Ladendieb – Beute hat Wert von 2000 Euro

Die Polizei ermittelt in Hagen-Boele nach einem Ladendiebstahl. Der Wert der Beute liegt bei 2000 Euro..

Hagen. Ein Jugendlicher wollte in einem Geschäft in Hagen-Boele Ware entwenden. Der junge Mann war nicht alleine unterwegs. Die Polizei ermittelt.

In der Kabeler Straße in Hagen-Boele sahen Mitarbeiter eines Geschäftes am Samstag gegen 13 Uhr, wie ein Jugendlicher Ware entwenden wollte. Er hatte einen ganzen Einkaufswagen vollgepackt und wollte den Markt verlassen, ohne zu zahlen. Der Wert der Ware belief sich auf rund 2000 Euro.

Aggressiv und renitent

Der Ladendetektiv stoppte den 16-Jährigen, der noch versuchte, zu flüchten. Der Mitarbeiter des Marktes gab an, dass sich der Minderjährige aggressiv und renitent verhielt – er habe um sich geschlagen und versucht zu entkommen. Eine weitere Mitarbeiterin konnte einen anderen Mann beobachten, der auffällig nervös wirkte. Dieser habe fluchtartig das Geschäft verlassen, als er bemerkte, dass die Frau auf ihn aufmerksam geworden war.

Er sei ca. 175 cm groß, etwa 45 Jahre alt und von normaler Statur gewesen. Er hatte dunkle, kurze Haare und trug weiße Turnschuhe, eine weiße Hose sowie ein helles Oberteil - wahrscheinlich mit einer Weste.

Zudem sei eine dritte Person in dem Geschäft gewesen, die dem Filialleiter aufgefallen war. Der Mann sei ca. 180 cm groß, etwa 45 Jahre alt gewesen. Er hatte ebenfalls dunkle kurze Haare und trug ein dunkles Shirt, eine dunkle Hose und hatte einen kleinen, viereckigen schwarzen Rucksack bei sich.

Strafanzeige geschrieben

Polizisten nahmen den 16-Jährigen mit zur Wache und stellten dort seine Personalien fest. Er steht unter Verdacht des Ladendiebstahls und erhielt eine Strafanzeige. Ermittlungen bezüglich der beiden anderen Männer dauern an.

Zeugen, die Angaben zur Identität der gesuchten Männer machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02331/986 2066 zu melden.

