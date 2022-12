Hagen: Bankkunde vergisst Geld im Ausgabefach des Automaten

Hagen. Es ist eine Szene, über die wohl jeder von uns schon nachgedacht hat. Was passiert, wenn man sein Geld im Ausgabefach des Bankautomaten vergisst?

In einer Bankfiliale in Hagen-Wehringhausen führte ein solcher Vorfall am Donnerstag zu einer handfesten Auseinandersetzung. Ein 22-jähriger Kunde des Geldinstituts hob gegen 14.45 Uhr Geld in der Filiale am Wilhelmsplatz ab. Doch er vergaß, die Geldscheine aus dem Ausgabefach zu nehmen und verließ das Gebäude.

Erst vor der Bank wurde ihm das Missgeschick bewusst und er kehrte um. Das Geld lag aber nicht mehr im Automaten. Daraufhin verdächtigte der junge Mann einen weiteren Kunden (39), der sich zu jenem Zeitpunkt in der Filiale aufhielt, die Banknoten an sich genommen zu haben.

Es entbrannte ein Streit, bei welchem sich beide Männer schubsten und der 22-Jährige leicht verletzt wurde. Nun wurde die Polizei alarmiert, doch konnten auch die Beamten die Banknoten nicht mehr auffinden.

Nach 30 Sekunden wird Geld eingezogen

Wie die Sparkasse Hagen auf Anfrage erläuterte, zieht ein Automat Banknoten, die ein Kunde im Ausgabefach vergisst, spätestens nach 30 Sekunden automatisch wieder ein. „Das Geld wird dann gesondert aufbewahrt und dem Konto des Kunden nach der nächsten Wartung des Automaten wieder gutgeschrieben“, so Marcel Nüsgen, Sprecher der Sparkasse.

Die Sicherheitsvorkehrungen an den Geldautomaten betreffen auch die Bank- bzw. Girokarte (häufig auch EC-Karte genannt), mit der man Geld abhebt. Wird die Karte, nachdem der Automat sie aus dem Schlitz geschoben hat, vom Kunden nicht abgezogen, zieht der Automat sie nach einer halben Minute wieder ein. In einem solchen Fall wird auch erst gar kein Geld im Ausgabefach bereitgelegt.

+++Lesen Sie auch: Immer mehr Autos in Hagen unterwegs+++

Die gleiche Prozedur gilt bei der Ausgabe von Kontoauszügen. Vergisst ein Kunde diese mitzunehmen, zieht der Automat sie nach 30 Sekunden wieder ein. Vergisst der Kunde, die Karte abzuziehen, werden die Auszüge erst gar nicht präsentiert.

Ob die Banknoten bei dem Vorfall in der Filiale am Wilhelmsplatz tatsächlich gestohlen oder durch den Automaten wieder eingezogen wurden, will jetzt die Kriminalpolizei in Hagen klären.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen