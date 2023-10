Hagen: Batterie-Gifte aus dem Boden sollen verschwinden

Neben der Westside sehen die Hagener Stadtplaner in der Varta-Insel am Ufer der Ennepe das Potenzial, für gehaltvolle Wirtschaftsansiedlungen.

Wehringhausen. Nach zähem Dornröschenschlaf tut sich jetzt was an der Varta-Insel: Hier sollen die Altlasten der Batterieproduktion aus dem Boden verschwinden.

Der Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung (AAV), die Hagen-Areal GmbH (vormals HIG/Hagener Industrie- und Gewerbeflächen GmbH) sowie die Stadt Hagen setzen, wie die Partner es unbescheiden einordnen, „einen Meilenstein auf dem Weg zur Entwicklung eines neuen Industrie- und Gewerbeparks“. Dafür beginnt in diesen Tagen die Sanierungsuntersuchung auf dem sechs Hektar großen Altstandort der „Varta-Insel“ in Wehringhausen. Denn der AAV übernimmt in dem gemeinsamen Projekt die Federführung bei der Planung und Realisierung der Arbeiten. Grundlage ist ein öffentlich-rechtlicher Vertrag, der bereits 2022 zwischen den drei Partnern geschlossen wurde.

Bereits im vergangenen Jahr haben die Stadt und der AAV-Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung einen öffentlich-rechtlichen Vertrag über Sanierungsuntersuchung sowie die Erstellung eines Sanierungsplanes auf der Varta-Insel abgeschlossen (von links): Ernst-Werner Hoffmann (AAV Bereichsleiter), Burkhard Schwemin (Hagen-Areal), Christopher Schmitt (Geschäftsführer Hagen-Wirtschaftsentwicklung), Erik O. Schulz (Oberbürgermeister), Michael Greive (stellv. WBH-Vorstand) sowie Kai Gockel, stellvertretender Leiter Umweltamt. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Abriss ist jetzt elf Jahre her

Bislang hatte die Neu-Entwicklung der etwa 62.000 Quadratmeter großen Varta-Insel in Wehringhausen es ein wenig an Dynamik vermissen lassen. Spötter formulierten bereits die Sorge, dass das dort sprießende Grün mittlerweile von der Baumpflegesatzung geschützt werde und somit Spatenstiche für Neugründungen verhindern würde. Immerhin ist es jetzt elfeinhalb Jahre her, dass mit dem offiziellen Spatenstich für die Bahnhofshinterfahrung die ehemaligen Produktionshallen des weltbekannten Batterieherstellers abgerissen wurden. Damit wurde der 23. März 2012 nicht bloß zum symbolischen Startschuss für ein 60-Millionen-Euro-Straßenprojekt, sondern für die Wirtschaftsförderung einer Stadt mit akutem Gewerbeflächenmangel zugleich zum Tag 1 einer dringend erforderlichen Nachfolge-Vermarktungsoffensive.

Um ein Ausspülen der Stoffe im Bodengrund zu vermeiden, wurde das Areal in weiten Teilen mit Asphalt versiegelt, um ein Eindringen des Regenwassers zu vermeiden. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Doch sichtbar passiert ist seitdem eher wenig: Der Abrissschutt wurde beseitigt, das Areal über den kleinen Kreisverkehr an der Kuhlestraße straßentechnisch angebunden und letztlich noch ein stattlicher Zaun drumherum errichtet. Ein Refugium für Fauna und Flora am Ufer der Ennepe, das nur darauf wartet, durch Investitionen wieder wachgeküsst zu werden.

Untersuchungskonzept steht

Doch jetzt soll sich tatsächlich was tun: Der beginnenden Sanierungsuntersuchung liegt ein Untersuchungskonzept zugrunde, das im August 2023 mit allen Beteiligten abgestimmt wurde. Die folgenden Schritte werden in den kommenden Monaten unternommen:

Die Hagener Stadtplaner haben sich durchaus schon Gedanken gemacht, wie die Varta-Insel in Wehringhausen wertig entwickelt werden könnte. Foto: Hagen-Agentur

Vorbereitend zu den weiteren Geländearbeiten wird zunächst eine Artenschutzprüfung durchgeführt, um die arten- und naturschutzfachliche Situation auf und um den Standort allgemein zu klären sowie die Gefährdung während der Feldarbeiten zum Beispiel von Fledermausquartieren so weit wie möglich auszuschließen.

Standort mit Vergangenheit Vor 1880 befand sich auf dem Standort eine industrielle Großschmiede. Ab Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Fläche für die industrielle Batteriefertigung durch die AFA Accumulatoren-Fabrik AG genutzt.

Diese firmierte im Jahr 1962 um in die Varta Aktiengesellschaft. Nach verschiedenen Eigentümerwechseln wurde die Batterieproduktion auf dem Standort 2005 eingestellt und das Gelände liegt seitdem brach.

2011 wurden die letzten vorhandenen Gebäude zurückgebaut, Keller verfüllt und unversiegelte Bereiche mit einer Asphaltdecke versehen. Damit sollte verhindert werden, dass der womöglich belastete Untergrund durch Regenwasser ausgespült wird, und die möglichen Giftstoffe in die Ennepe abfließen.

Denn Bereits in den Jahren 2008 und 2018 wurden erste Untersuchungen durchgeführt und anthropogene Aufschüttungen festgestellt, die Schadstoffbelastungen mit den Schwermetallen Blei, Cadmium und Chrom aufwiesen. Im Grundwasser wurden Prüfwertüberschreitungen nach der Bundesbodenschutzverordnung für Schwermetalle festgestellt.

Anfang Oktober müssen dann durch Freischnittarbeiten an den stattlichen Gehölzen Zuwegungen zu geplanten Bohr- und Aufschlusspunkten geschaffen werden. Der entsprechende Auftrag für die Freischnittarbeiten wurde bereits erteilt.

Kanal ist einsturzgefährdet

Unter anderem wird eine Kanalinspektionsdrohne eingesetzt, um Erkenntnisse über einen auf einer Länge von rund 750 Metern das Gelände durchquerenden, einsturzgefährdeten überbauten Graben zu gewinnen, in dem schadstoffbelastete Sedimente abgelagert sind. Es werden Grundwassermessstellen errichtet und Abflussmessungen durchgeführt. Dadurch sollen die hydrogeologischen Standortbedingungen und damit die Schadstoffverbreitung besser erfasst werden.

Unter dem Gelände des Batterieproduzenten befinden sich einsturzgefährdete Gräben, in denen noch immer schadstoffbelastete Sedimente lagern. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Bei der Untersuchung des Untergrunds werden mit Rammkernsondierungen und aus Baggerschürfen Bodenproben entnommen und damit die Zusammensetzung der Auffüllungen einschließlich des Schadstoffspektrums aus der früheren Batterieproduktion analysiert.

Es erfolgen umfangreiche Analysen von Boden-, Grund- und Oberflächenwasserproben auf vornutzungs- bzw. standortspezifische Schadstoffe. Dabei handelt es sich, so erwarten die Experten, vor allem um Schwermetalle und PAK (polyzyklisch aromatische Kohlenwasserstoffe) aber auch vereinzelt um leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe, per- und polyfluorierte Alkylverbindungen.

Basis für Sanierungsplan

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen bilden dann die Basis für den zu erstellenden Sanierungsplan. Mit der Sanierungsuntersuchung und der Erstellung des Sanierungsplanes hat der AAV die Arcadis Germany GmbH beauftragt. Die Feldarbeiten im Rahmen der Untersuchung dauern voraussichtlich bis Ende 2023. Nach Abschluss dieser Datenauswertung wird der endgültige Sanierungsplanung aufgestellt.

Wann beziehungsweise mit wem eines Tages auf der Fläche die städtebauliche Entwicklung vorangetrieben werden soll, steht derweil noch völlig in den Sternen. Beim Besuch der Immobilienmesse Expo Real Anfang Oktober in München hat die Delegation aus Hagen neben der Westside auch versucht, Investoren und Projektentwickler für die Varta-Insel zu gewinnen. Ob sich daraus eines Tages etwas Konkretes ergibt, gilt es abzuwarten. Bislang hat die Hagen-Wirtschaftsentwicklung in den sozialen Netzwerken als Bilanz der Visite in der bayerischen Landeshauptstadt lediglich verlautbaren lassen: „Neben guten Gesprächen und Austausch haben wir viele neue Kontakte, spannende Impulse und auch viel Arbeit für die kommende Zeit im Gepäck nach Hause gebracht und freuen uns auf die Aufarbeitung in der nächsten Zeit.“

