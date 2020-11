Hagen: Bauantrag für neue Markthalle ist gestellt

Der Hagener Immobilien-Kaufmann Udo Krollmann trotzt der Corona-Depression und hat jetzt tatsächlich den Bauantrag für die neue Markthalle in der Elberfelder Straße 12 bei der Stadt Hagen eingereicht.

Schlemmer-Tempel soll entstehen

Aus dem bereits weitgehend entkernten Objekt soll für einen hohen sechsstelligen Betrag ein etwa 600 Quadratmeter großer Schlemmer-Tempel mit klassischem Markt-Angebot, aber auch einer Tapas-Bar mit Tageslounge im Obergeschoss entstehen. Das Planungskonzept im „Industrial-Look“ stammt von einem Osnabrücker Experten-Büro, das sich auf Markthallen-Entwürfe spezialisiert hat.

Vorprüfung der Unterlagen läuft

Nach Angaben von Baudezernent Henning Keune befinden sich die eingereichten Unterlagen zurzeit im Rathaus in der Vorprüfung und müssen jetzt zunächst von den verantwortlichen Fachbehörden bewertet werden. Auf die Frage, ob noch in diesem Jahr mit einer Genehmigung für das Projekt zu rechnen sei, meint der Stadtbaurat: „Das wird in diesem Jahr nichts mehr.“ Dennoch hält Krollmann an seinem ehrgeizigen Zeitplan fest, die neue Markthalle noch in der ersten Jahreshälfte 2021 eröffnen zu wollen.