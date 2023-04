Der Wirtschaftsbetrieb baut in Hagen einen Radweg aus (Symbolfoto)

Radfahren Hagen: Bauarbeiten stehen an – Radweg wird doppelt so breit

Hagen. Der Wirtschaftsbetrieb Hagen baut in Boele jetzt einen Radweg aus. Die Arbeiten sollen rund fünf Wochen dauern. Das sind die Hintergründe:

An der Dortmunder Straße zwischen dem Kreisverkehr Boeler Ring und dem Wendehammer an der Knüwenstraße baut der Wirtschaftsbetrieb Hagen (WBH) im Auftrag der Stadt Hagen den Radweg ab voraussichtlich Dienstag, 2. Mai, um. Die Bauarbeiten dauern rund fünf Wochen an.

Radweg soll verbreitert werden

Der bisher 1,5 Meter breite Radweg wird im Zuge des Umbaus auf 3 Meter verbreitert, um so die Radwegeführung an dieser Stelle zu verbessern. Der WBH baut außerdem unter anderem einen Teil des Wendehammers und der angrenzenden Wiesenfläche zurück. Sperrungen für Fahrzeuge sind nicht erforderlich.

Fußgängerinnen und Fußgänger werden an der Baustelle vorbeigeführt und können den Bereich während der gesamten Arbeiten gefahrlos passieren. Der WBH bittet für auftretende Behinderungen um Verständnis und ist bemüht, etwaige Einschränkungen so gering wie möglich zu halten.

