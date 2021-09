Hagen: Baumarktdieb holt deponierte Ware mit Bolzenschneider

Boele. Er legte die Ware in den Außenbereich des Baumarktes in Boele und kam später mit dem Bolzenschneider durch den Zaun.

Ein 66-jähriger Kunde eines Baumarktes in der Schwerter Straße in Hagen konnte am Donnerstag gegen 18 Uhr beobachten, wie ein Mann versuchte Ware zu entwenden. Der Dortmunder hatte zunächst im Außenbereich diverse Werkzeuge im Wert von knapp 1000 Euro deponiert. Anschließend verließ er den Baumarkt und schnitt auf dem Gelände von außen mit einem Bolzenschneider einen Zaun auf, um die Sachen mitnehmen zu können. Auf die dabei entstandenen Geräusche war der Kunde aufmerksam geworden und sprach umgehend Mitarbeiter des Geschäftes an. Gemeinsam konnten sie den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die Beamten nahmen den 53-Jährige vorläufig fest, da er bereits in der Vergangenheit wegen diverser Diebstähle auffällig geworden ist. Der Dortmunder wird einem Haftrichter vorgeführt. Eine weitere Person, die mit der Tat in Verbindung gebracht wird, konnte bislang noch nicht ausfindig gemacht werden. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02331/986 2066 bei der Polizei Hagen zu melden.

